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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7843784478457846
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:00

  Hotab написав:detroytred

Кумеднішим стає Хотаб.


Хто в свідоцтві про народження дітей в графі «батько»? 😅

По трєтьому разу)))

Очевидно, що ніхто.
Бо було інакше, то це було б вказано в справі.

Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини.
Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д.
А ОФОРМИТИ можуть у будь-який момент заявою:
Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за їх заявою; за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; за рішенням суду (частина друга статті 125 Сімейного кодексу України).
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/

Тобто справа ЛИШЕ в формальності -- оформленні. В бамажці. В букві закону про надання відстрочки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:02

  Hotab написав:detroytred

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.



Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так?
Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.

"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей."
А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин.
Зовсім ку-ку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:04

  candle645 написав:
  detroytred написав:Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України).
https://varta1.com.ua/news/na-poltavshc ... 79874.html

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.

Як отаке одночасно уживається з відмовою неплательщикам аліментів - хз.
https://buh.ligazakon.net/news/227176_b ... v-mekhanzm

Якраз той рідкісний випадок, коли я згоден з прихильниками спирітизму та анімізму в судочинстві :roll: (якщо забути про справжні мотиви конкретного рішення)
По нормальному - відстрочка за 3+ дітей повинна надаватися не просто за відсутності заборгованості по аліментах, а взагалі при сукупному щомісячному доходові сім"ї > кількість її членів * середня з/п в Україні. Тобто 5*~15 000 = 75 000грн при 3х дітях. (або принаймі по мінімалці на кожного, тобто >40 000грн).

Хто ж не згоден-то буде. Батько ухиляється від обов'язків сплачувати, звісно повинен лишитися й права на відстрочку.

Мова була -- як це уживається з див. вище. судовим рішенням і підходом ТЦК.
Бо формально він батько. Крапка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:05

unicdima


Зовсім ку-ку.


Давно.
Суд відмовляє бо належним чином не доведено батьківство (ні в свідоцтві він не батько, ні процедуру всиновлення не проведено), але Детройту не доходить))

Але мені найбільше тупізм батьків прикольний. Ну хоча б після початку війни пожертвуйте ви тими виплатами матері-одиначці та «забронюйте» батька: оформіть його батьківство належним чином . Ні, спрацьовує жадібність.


А Детройт підтримує на двох стільцях сидіти: як каже муха і сіську цмудити бо батька нема, а як служити - я батько))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 кві, 2024 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:08

  unicdima написав:
  Hotab написав:detroytred

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.



Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так?
Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.

"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей."
А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин.
Зовсім ку-ку.

Зовсім КУ-КУ це невміння прочитати весь текст повідомлення і його думку.
А думка там --- або так (по букві закону), або інакше - по духу закону.
А не тут рибу загортаємо...

Це пропонував Детройт.
Інших пропозицій не було.
Не треба вигадувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:09

  Hotab написав:unicdima


Зовсім ку-ку.


Давно.
Суд відмовляє бо належним чином не доведено батьківство (ні в свідоцтві він не батько, ні процедуру всиновлення не проведено), але Детройту не доходить))

Але мені найбільше тупізм батьків прикольний. Ну хоча б після початку війни пожертвуйте ви тими виплатами матері-одиначці та «забронюйте» батька: оформіть його батьківство належним чином . Ні, спрацьовує жадібність.

Не доходить Хотабу.
Див. повідомлення вище.
detroytred
 
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