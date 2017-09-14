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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7844784578467847>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:00

  Hotab написав:detroytred

Кумеднішим стає Хотаб.


Хто в свідоцтві про народження дітей в графі «батько»? 😅

По трєтьому разу)))

Очевидно, що ніхто.
Бо було інакше, то це було б вказано в справі.

Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини.
Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д.
А ОФОРМИТИ можуть у будь-який момент заявою:
Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за їх заявою; за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; за рішенням суду (частина друга статті 125 Сімейного кодексу України).
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/

Тобто справа ЛИШЕ в формальності -- оформленні. В бамажці. В букві закону про надання відстрочки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:02

  Hotab написав:detroytred

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.



Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так?
Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.

"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей."
А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин.
Зовсім ку-ку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:04

  candle645 написав:
  detroytred написав:Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України).
https://varta1.com.ua/news/na-poltavshc ... 79874.html

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.

Як отаке одночасно уживається з відмовою неплательщикам аліментів - хз.
https://buh.ligazakon.net/news/227176_b ... v-mekhanzm

Якраз той рідкісний випадок, коли я згоден з прихильниками спирітизму та анімізму в судочинстві :roll: (якщо забути про справжні мотиви конкретного рішення)
По нормальному - відстрочка за 3+ дітей повинна надаватися не просто за відсутності заборгованості по аліментах, а взагалі при сукупному щомісячному доходові сім"ї > кількість її членів * середня з/п в Україні. Тобто 5*~15 000 = 75 000грн при 3х дітях. (або принаймі по мінімалці на кожного, тобто >40 000грн).

Хто ж не згоден-то буде. Батько ухиляється від обов'язків сплачувати, звісно повинен лишитися й права на відстрочку.

Мова була -- як це уживається з див. вище. судовим рішенням і підходом ТЦК.
Бо формально він батько. Крапка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:08

  unicdima написав:
  Hotab написав:detroytred

Шашечки чи їхати?
Шашечки.
Питання закрито.



Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так?
Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.

"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей."
А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин.
Зовсім ку-ку.

Зовсім КУ-КУ це невміння прочитати весь текст повідомлення і його думку.
А думка там --- або так (по букві закону), або інакше - по духу закону.
А не тут рибу загортаємо...

Це пропонував Детройт.
Інших пропозицій не було.
Не треба вигадувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 23:59

  Бетон написав:В Германии при переслідуваннях власної держави, тероризмі і пр. будут выдавать аналог загран паспорта reiseausweis.
удивительно как страна породившая нацизм смогла стать такой лояльной к беженцам других наций.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:02

  Hotab написав:Ну так може до вас нарешті дійде що суд трохи підлікував хитрих? Що хоче з одного стільця зняти все-таки?

Добре. Можна розглянути і цей предмет.

З одного боку так.
А з іншого -- в законі про мобілізацію надається право на відстрочку батку 3 і + дітей.
Навіщо???
Отож.
Тобто дух закону про право на відстрочку отаким багатодітним батькам в даному випадку був виконаний -- в суді було доведено, що дійсно живе, піклується і т.д. за дітьми!!!

І точно так само, як згідно духу закону, ТЦК пакують до бусика (заради поповнення у військо), то ... і згідно духу закону ТЦК міг би не чіпати отого батька. З-за дітей!!!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:28

detroytred
Не могу понять, почему в обсуждении делается акцент на отцовство ?

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

Как по мне, то в законе идет речь о содержании троих и более детей.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:45

tumos

Как по мне, то в законе идет речь о содержании троих и более детей.


А как доводить , что «утримує»? Накружил 3 матери одиночки, каждая на словах сказала, что этот мужик моего утрымует, и готово?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 01:08

  Hotab написав:tumos

Как по мне, то в законе идет речь о содержании троих и более детей.


А как доводить , что «утримує»? Накружил 3 матери одиночки, каждая на словах сказала, что этот мужик моего утрымует, и готово?

Начал читать форум с крайних сообщений. Дошел до первичного. С чего суд пошел в сторону отцовства подсудимого не понимаю. Вроде как перевод для себя нормы закона - мужчины и женщины.

Пусть она и мать с детьми, у которых прочерк в графе отец. Но суд то признал проживание одной семьей. Пожалуй из этого следует и содержание детей. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 02:01

Братський народ Норвегії

У норвезькій армії назвали підтримку України своїм головним пріоритетом
https://www.slovoidilo.ua/2024/04/24/no ... riorytetom

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на суму близько $1 млрд, його має схвалити Байден після того, як Сенат ухвалить новий законопроєкт про фінансування іноземної допомоги, повідомляє CNN 23 квітня з посиланням на свої джерела.

Зазначають, що США, найімовірніше, уперше надішлють Україні ATACMS дальнього радіусу дії, або армійські тактичні ракетні системи, у межах нового пакета допомоги.

Як пише CNN, раніше Сенатор Марк Ворнер, голова сенатського комітету з розвідки, висловив сподівання, що ракети ATACMS будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня. "Це мало статися шість місяців тому. Наступний найкращий час - просто зараз", - сказав Ворнер.

Очікується, що до пакета також увійдуть боєприпаси, зокрема боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії, бойові машини Bradley та інша зброя.

https://interfax.com.ua/news/general/982525.html

До цього в ЗСУ були тільки на 165 км зараз хочуть передати на 300 км. Цікаво чи дозволять по мосту лупанути ?
Ukrainian
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