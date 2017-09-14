Хто в свідоцтві про народження дітей в графі «батько»? 😅
По трєтьому разу)))
Очевидно, що ніхто. Бо було інакше, то це було б вказано в справі.
Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини. Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д. А ОФОРМИТИ можуть у будь-який момент заявою: Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за їх заявою; за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; за рішенням суду (частина друга статті 125 Сімейного кодексу України). https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/
Тобто справа ЛИШЕ в формальності -- оформленні. В бамажці. В букві закону про надання відстрочки.
Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так? Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.
"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей." А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин. Зовсім ку-ку.
detroytred написав:Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.
Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України). https://varta1.com.ua/news/na-poltavshc ... 79874.html
Якраз той рідкісний випадок, коли я згоден з прихильниками спирітизму та анімізму в судочинстві (якщо забути про справжні мотиви конкретного рішення) По нормальному - відстрочка за 3+ дітей повинна надаватися не просто за відсутності заборгованості по аліментах, а взагалі при сукупному щомісячному доходові сім"ї > кількість її членів * середня з/п в Україні. Тобто 5*~15 000 = 75 000грн при 3х дітях. (або принаймі по мінімалці на кожного, тобто >40 000грн).
Хто ж не згоден-то буде. Батько ухиляється від обов'язків сплачувати, звісно повинен лишитися й права на відстрочку.
Мова була -- як це уживається з див. вище. судовим рішенням і підходом ТЦК. Бо формально він батько. Крапка.
Тобто спочатку ми оформляємо 7 дітей як напівсирот (батько невідомий) , доїмо державу на виплати матері одиначці, а коли треба мужчину в ЗСУ , так він раптом батько. Все так? Хто заважав дітей записати на себе? . Шлюб тут абсолютно ні до чого, якщо що.
"Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей." А detroytred вимагає від ТЦК здійснити посадовий злочин. Зовсім ку-ку.
Зовсім КУ-КУ це невміння прочитати весь текст повідомлення і його думку. А думка там --- або так (по букві закону), або інакше - по духу закону. А не тут рибу загортаємо...
Це пропонував Детройт. Інших пропозицій не було. Не треба вигадувати.
Hotab написав:Ну так може до вас нарешті дійде що суд трохи підлікував хитрих? Що хоче з одного стільця зняти все-таки?
Добре. Можна розглянути і цей предмет.
З одного боку так. А з іншого -- в законі про мобілізацію надається право на відстрочку батку 3 і + дітей. Навіщо??? Отож. Тобто дух закону про право на відстрочку отаким багатодітним батькам в даному випадку був виконаний -- в суді було доведено, що дійсно живе, піклується і т.д. за дітьми!!!
І точно так само, як згідно духу закону, ТЦК пакують до бусика (заради поповнення у військо), то ... і згідно духу закону ТЦК міг би не чіпати отого батька. З-за дітей!!!
Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на суму близько $1 млрд, його має схвалити Байден після того, як Сенат ухвалить новий законопроєкт про фінансування іноземної допомоги, повідомляє CNN 23 квітня з посиланням на свої джерела.
Зазначають, що США, найімовірніше, уперше надішлють Україні ATACMS дальнього радіусу дії, або армійські тактичні ракетні системи, у межах нового пакета допомоги.
Як пише CNN, раніше Сенатор Марк Ворнер, голова сенатського комітету з розвідки, висловив сподівання, що ракети ATACMS будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня. "Це мало статися шість місяців тому. Наступний найкращий час - просто зараз", - сказав Ворнер.
Очікується, що до пакета також увійдуть боєприпаси, зокрема боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії, бойові машини Bradley та інша зброя.