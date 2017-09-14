Із Великої Британії вирушила до України найбільша з початку повномасштабного російського вторгнення колона пожежно-рятувальної техніки, повідомляє The Telegraph.
«33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин — найбільша колона такого роду на сьогоднішній день, вирушили з Кента у вівторок вранці, везучи понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати, до країни, що потерпає від війни», — йдеться у публікації.
Участь у колоні, яку фінансує британське МВС, беруть понад 100 волонтерів з 15 пожежних служб, які пожертвували обладнання, а також організація Fire Aid.