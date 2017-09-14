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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7844784578467847
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 02:05

Братський народ Британії

Із Великої Британії вирушила до України найбільша з початку повномасштабного російського вторгнення колона пожежно-рятувальної техніки, повідомляє The Telegraph.

«33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин — найбільша колона такого роду на сьогоднішній день, вирушили з Кента у вівторок вранці, везучи понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати, до країни, що потерпає від війни», — йдеться у публікації.

Участь у колоні, яку фінансує британське МВС, беруть понад 100 волонтерів з 15 пожежних служб, які пожертвували обладнання, а також організація Fire Aid.
https://sprotyv.info/obshchestvo/britan ... ala-v-ukraїnu-veliku-kolonu-pozhezhno-ryatuvalnoї-tehniki/
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