Із Великої Британії вирушила до України найбільша з початку повномасштабного російського вторгнення колона пожежно-рятувальної техніки, повідомляє The Telegraph.
«33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин — найбільша колона такого роду на сьогоднішній день, вирушили з Кента у вівторок вранці, везучи понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати, до країни, що потерпає від війни», — йдеться у публікації.
Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу Кракен Головного управління розвідки Міністерства оборони України... Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати", - йдеться в повідомленні. Служба безпеки затримала зловмисника в його власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою. "За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі. Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони... Зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем", - йдеться в повідомленні. Фігуранту повідомили про підозру за статтею Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Зловмисник нині перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми. Раніше СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети і дрони на Дніпро. Крім того, агент воєнної розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері, дістав 15 років тюрми.