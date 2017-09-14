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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7845784678477848>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 02:05

Братський народ Британії

Із Великої Британії вирушила до України найбільша з початку повномасштабного російського вторгнення колона пожежно-рятувальної техніки, повідомляє The Telegraph.

«33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин — найбільша колона такого роду на сьогоднішній день, вирушили з Кента у вівторок вранці, везучи понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати, до країни, що потерпає від війни», — йдеться у публікації.

Участь у колоні, яку фінансує британське МВС, беруть понад 100 волонтерів з 15 пожежних служб, які пожертвували обладнання, а також організація Fire Aid.
https://sprotyv.info/obshchestvo/britan ... ala-v-ukraїnu-veliku-kolonu-pozhezhno-ryatuvalnoї-tehniki/
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 03:17

Чому не у штрафбат ? Там хлопець постріляє досхочу.
Красногвардійський райсуд Дніпра засудив строковика Артемія Рябчука, який у 2022 році розстріляв нацгвардійців на заводі "Південмаш". Як повідомляє пресслужба ДБР, зловмисник отримав довічне позбавлення волі. © https://dp.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... esli-virok
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 03:20

Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу Кракен Головного управління розвідки Міністерства оборони України... Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати", - йдеться в повідомленні.
Служба безпеки затримала зловмисника в його власному помешканні.
Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора.
У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.
"За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі. Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони... Зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем", - йдеться в повідомленні.
Фігуранту повідомили про підозру за статтею Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).
Зловмисник нині перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми.
Раніше СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети і дрони на Дніпро.
Крім того, агент воєнної розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері, дістав 15 років тюрми.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 04:49

  Ukrainian написав:Чому не у штрафбат ? Там хлопець постріляє досхочу.
Красногвардійський райсуд Дніпра засудив строковика Артемія Рябчука, який у 2022 році розстріляв нацгвардійців на заводі "Південмаш". Як повідомляє пресслужба ДБР, зловмисник отримав довічне позбавлення волі. © https://dp.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia ... esli-virok

Мы тебя через кулебовские двойные клещи в штрафбат «Чёрный террор» вытянем и запишем
Будешь Донецк с Керчью зачищать
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 06:26

  барабашов написав:Мы тебя

Кто «мы»?
Смотри, по правилам русского языка пишущий остается в единственном числе, даже если его собственного живого веса достаточно на двоих взрослых или этак троих детей.
Исключение составляют сиамские близнецы, когда две головы , и их письмо - это согласованные действия обоих. У тебя сколько?
Уточнение: тройные подбородки, утолщения в виде 2 и более сантиментов сала на холке не рассматриваются как 2 головы.

Ukrainian


До цього в ЗСУ були тільки на 165 км зараз хочуть передати на 300 км. Цікаво чи дозволять по мосту лупанути ?


Дозволить. Тільки пріоритетніше по кримським (і не кримським) аеродромам.
Я знов бурчу, що анонсують появу далекобійної зброї. Красивіше спочатку за ніч винести всі аеродроми ТА в радіусі, а потім повідомити про наявність.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 06:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хуттаб - чому доси не в окопи?
Зброю Дидом що воював ще из Брежневым на Малой Земле - надано!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:05

  барабашов написав:Хуттаб - чому доси не в окопи?
Зброю Дидом що воював ще из Брежневым на Малой Земле - надано!

У вас (бо кількість голів ще до кінця не зʼясована, інколи проявляється повна відсутність ) нахрюки все скабєїсті і скабєїсті. «Родіна» прокидається і відгукується на наближення фронту в районі Часового ? Тримайся. Або не тримайся, а бери самогон, триколор і зустрічай.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:13

  tumos написав:
  Hotab написав:tumos

Как по мне, то в законе идет речь о содержании троих и более детей.


А как доводить , что «утримує»? Накружил 3 матери одиночки, каждая на словах сказала, что этот мужик моего утрымует, и готово?

Начал читать форум с крайних сообщений. Дошел до первичного. С чего суд пошел в сторону отцовства подсудимого не понимаю. Вроде как перевод для себя нормы закона - мужчины и женщины.

Пусть она и мать с детьми, у которых прочерк в графе отец. Но суд то признал проживание одной семьей. Пожалуй из этого следует и содержание детей. ИМХО.

Якщо суд визнав , треба розуміти які докази в суді було розглянуто і визнано належними.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:14

  барабашов написав:Хуттаб - чому доси не в окопи?
Зброю Дидом що воював ще из Брежневым на Малой Земле - надано!

Зброя у вихідні дні на Староконному та в окрузі.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:58

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:В Германии при переслідуваннях власної держави, тероризмі і пр. будут выдавать аналог загран паспорта reiseausweis.
удивительно как страна породившая нацизм смогла стать такой лояльной к беженцам других наций.

Вони провели роботу над помилками. До речі, білорусам якісь паспорти Польща дає, бо диктаторський режим Лукашенко заборонив консульські послуги білорусам закордоном після подій 2020 року. Про аналогії писати не буду.
https://nv.ua/ukr/opinion/lukashenko-za ... 51945.html
Останні зміни в Білорусі, що стосуються видачі паспортів, розцінюють як нову ескалацію кампанії Лукашенка проти білорусів, які залишили країну після масових протестів 2020 року

Згідно з указом, підписаним 4 вересня білоруським диктатором Олександром Лукашенком, білоруські дипломатичні представництва більше не видаватимуть нові паспорти громадянам Білорусі, які проживають за кордоном, і не подовжуватимуть прострочені особисті документи. Натомість громадяни, які проживають за кордоном, повинні будуть повертатися в Білорусь для отримання паспорта. Нові правила також ускладнять продаж нерухомості й інших активів білорусами, які проживають за межами країни.
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