Із Великої Британії вирушила до України найбільша з початку повномасштабного російського вторгнення колона пожежно-рятувальної техніки, повідомляє The Telegraph.
«33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин — найбільша колона такого роду на сьогоднішній день, вирушили з Кента у вівторок вранці, везучи понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати, до країни, що потерпає від війни», — йдеться у публікації.
Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу Кракен Головного управління розвідки Міністерства оборони України... Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати", - йдеться в повідомленні. Служба безпеки затримала зловмисника в його власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою. "За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі. Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони... Зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем", - йдеться в повідомленні. Фігуранту повідомили про підозру за статтею Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Зловмисник нині перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми. Раніше СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети і дрони на Дніпро. Крім того, агент воєнної розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері, дістав 15 років тюрми.
Кто «мы»? Смотри, по правилам русского языка пишущий остается в единственном числе, даже если его собственного живого веса достаточно на двоих взрослых или этак троих детей. Исключение составляют сиамские близнецы, когда две головы , и их письмо - это согласованные действия обоих. У тебя сколько? Уточнение: тройные подбородки, утолщения в виде 2 и более сантиментов сала на холке не рассматриваются как 2 головы.
Ukrainian
До цього в ЗСУ були тільки на 165 км зараз хочуть передати на 300 км. Цікаво чи дозволять по мосту лупанути ?
Дозволить. Тільки пріоритетніше по кримським (і не кримським) аеродромам. Я знов бурчу, що анонсують появу далекобійної зброї. Красивіше спочатку за ніч винести всі аеродроми ТА в радіусі, а потім повідомити про наявність.
барабашов написав:Хуттаб - чому доси не в окопи? Зброю Дидом що воював ще из Брежневым на Малой Земле - надано!
У вас (бо кількість голів ще до кінця не зʼясована, інколи проявляється повна відсутність ) нахрюки все скабєїсті і скабєїсті. «Родіна» прокидається і відгукується на наближення фронту в районі Часового ? Тримайся. Або не тримайся, а бери самогон, триколор і зустрічай.
Бетон написав:В Германии при переслідуваннях власної держави, тероризмі і пр. будут выдавать аналог загран паспорта reiseausweis.
удивительно как страна породившая нацизм смогла стать такой лояльной к беженцам других наций.
Вони провели роботу над помилками. До речі, білорусам якісь паспорти Польща дає, бо диктаторський режим Лукашенко заборонив консульські послуги білорусам закордоном після подій 2020 року. Про аналогії писати не буду. https://nv.ua/ukr/opinion/lukashenko-za ... 51945.html
Останні зміни в Білорусі, що стосуються видачі паспортів, розцінюють як нову ескалацію кампанії Лукашенка проти білорусів, які залишили країну після масових протестів 2020 року
Згідно з указом, підписаним 4 вересня білоруським диктатором Олександром Лукашенком, білоруські дипломатичні представництва більше не видаватимуть нові паспорти громадянам Білорусі, які проживають за кордоном, і не подовжуватимуть прострочені особисті документи. Натомість громадяни, які проживають за кордоном, повинні будуть повертатися в Білорусь для отримання паспорта. Нові правила також ускладнять продаж нерухомості й інших активів білорусами, які проживають за межами країни.