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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7845784678477848
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:10

Сенат США схвалив військову допомогу Україні на майже $61 мільярд

"За" проголосували 79 сенаторів, "проти" – 18. Тепер документ прямує на підпис до Байдена.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хто в свідоцтві про народження дітей


Я сам дуже не *люблю* хитро***вжарених, і які живуть разом а за ту тисячу пишуть що не має батька. Але напишу Вам що життя в селі, та 7ро спиногризів і ті виплати які ви уявили це тільки уява заможності і нічого спільного з зарплатою навіть не на передку немає. Ще тут стоїть питання до якості цієї сім'ї.

Але це все не важливо, читаю форум давно, і особисто Ви мені дуже імпонували, не знаю, але писали ви більш осмислено. Зараз Ваші повідомлення стали тільки про те чому *вася* не в армії та чому він туди має йти. Ніяких підколів чи ще щось, можливо Вам необхідно зробити який аналіз, допомога психолога, відпочинок, гульки з дівчатами, але якийсь поганий ємоційний стан дуже сильно відчувається.
BeneFuckTor
 
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