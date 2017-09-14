RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 784678477848784978507851>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:10

Сенат США схвалив військову допомогу Україні на майже $61 мільярд

"За" проголосували 79 сенаторів, "проти" – 18. Тепер документ прямує на підпис до Байдена.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23132
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хто в свідоцтві про народження дітей


Я сам дуже не *люблю* хитро***вжарених, і які живуть разом а за ту тисячу пишуть що не має батька. Але напишу Вам що життя в селі, та 7ро спиногризів і ті виплати які ви уявили це тільки уява заможності і нічого спільного з зарплатою навіть не на передку немає. Ще тут стоїть питання до якості цієї сім'ї.

Але це все не важливо, читаю форум давно, і особисто Ви мені дуже імпонували, не знаю, але писали ви більш осмислено. Зараз Ваші повідомлення стали тільки про те чому *вася* не в армії та чому він туди має йти. Ніяких підколів чи ще щось, можливо Вам необхідно зробити який аналіз, допомога психолога, відпочинок, гульки з дівчатами, але якийсь поганий ємоційний стан дуже сильно відчувається.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 72
З нами з: 21.11.19
Подякував: 220 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:25

  BeneFuckTor написав: чому *вася* не в армії та чому він туди має йти.

Саме по собі дане питання ключове, дійсно цікаве для обговорення та отримання самих різних поглядів на дану проблему.
Але постійний перехід на особистості заважає дискусії.

У того ж Арестовича (ким би він не був), але точно вказано на деякі речі:
з 44 хвл. по 54 хвл.
https://m.youtube.com/watch?v=cI54Avvc4YY
detroytred
 
Повідомлень: 28258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:29

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:В Германии при переслідуваннях власної держави, тероризмі і пр. будут выдавать аналог загран паспорта reiseausweis.
удивительно как страна породившая нацизм смогла стать такой лояльной к беженцам других наций.

Вони провели роботу над помилками. До речі, білорусам якісь паспорти Польща дає, бо диктаторський режим Лукашенко заборонив консульські послуги білорусам закордоном після подій 2020 року. Про аналогії писати не буду.
https://nv.ua/ukr/opinion/lukashenko-za ... 51945.html
Останні зміни в Білорусі, що стосуються видачі паспортів, розцінюють як нову ескалацію кампанії Лукашенка проти білорусів, які залишили країну після масових протестів 2020 року

Згідно з указом, підписаним 4 вересня білоруським диктатором Олександром Лукашенком, білоруські дипломатичні представництва більше не видаватимуть нові паспорти громадянам Білорусі, які проживають за кордоном, і не подовжуватимуть прострочені особисті документи. Натомість громадяни, які проживають за кордоном, повинні будуть повертатися в Білорусь для отримання паспорта. Нові правила також ускладнять продаж нерухомості й інших активів білорусами, які проживають за межами країни.

А пам'ятайте, як нам розказували, що українці відрізняються від орків і білорусів свободооюбивістю і ми не такі.
А настала пора шарікових і людожерів. Лукашенко з путіним заздрить
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:35

  detroytred написав:Саме по собі дане питання ключове, дійсно цікаве для обговорення та отримання самих різних поглядів на дану проблему.
Але постійний перехід на особистості заважає дискусії.

https://youtu.be/cI54Avvc4YY?si=drQytGDcaa1e3kAS&t=2771
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23132
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:36

  Бетон написав:
  BIGor написав:

А пам'ятайте, як нам розказували, що українці відрізняються від орків і білорусів свободооюбивістю і ми не такі.
А настала пора шарікових і людожерів. Лукашенко з путіним заздрить


Один пише з Польского котла а інший бажаючий зліняти до цього котла і саме головне що не шарікови , а всі інші людожери .

Я вам вже давно писав що з логікою і реченнями у вас нема відповідності .
холява
2
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4115 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:38

Бобуа
Глобалізація йде і буде йти в напрямку елоїзації.
І цього не змінити ніяк.
Елоїзація безумовна складова глобалізації - прогресу.

Тому коли закінчиться війна (звісно перемогою глобалістів -- подивіться який виверт відбувся з Трампом... Його реально здали свої ж республіканські еліти. Пішовши на угоду з демократами) і оковтаються від неї, то оте, що зараз (збільшення примусу, поворот від елоїзації), осудять... Елої осудять.
Буде те ж саме, що і з ...

Саме тому ніхто у владі не хоче брати на себе відповідальність.
Замкнене коло...
detroytred
 
Повідомлень: 28258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про сімох дітей...

Суд має розглядати конкретне питання, в данному випадку, чи підпадає чоловік під відстрочку з причини утримання трьох і більше дітей. Суд не має розглядати того, що не стосується суто питання розгляду, тобто, що було раніше, а якщо так, то значить щось. Суто і чітко конкретне питання.
Тут:
"Підтвердженням того факту, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна, є довідка, видана органом місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг за місцем проживання заявника."
Умова виконана? Так. Відстрочка має бути надана. Крапка.

Далі, якщо ж тепер виходить (є таке переконання у будь яких органів чи громадян), що жінка безпідставно отримувала виплати на дітей, як мати-одиначка - має бути подано конкретний позов щодо цього питання з наданням необхідних документів та доказів.
Hennady
 
Повідомлень: 428
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо Рябчука...
Згоден на 100%
Hennady
 
Повідомлень: 428
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:45

  detroytred написав:Бобуа
Глобалізація йде і буде йти в напрямку елоїзації.
І цього не змінити ніяк.

Тому коли закінчиться війна (звісно перемогою глобалістів -- подивіться який виверт відбувся з Трампом... Його реально здали свої ж республіканські еліти. Пішовши на угоду з демократами) і оковтуються від неї, то оте, що зараз (збільшення примусу, поворот від елоїзації), осудять...
Буде те ж саме, що і з ...

Саме тому ніхто у владі не хоче брати на себе відповідальність.
Замкнене коло...


. :lol: :lol: :lol: .....а ось як би перемогли сторонники Трампа і нам не дали допомогу , то все було гарно ?
Саме тому я ще раз наголошую що ви ,як каже песікот ,"засланий казачок ".
Ще президент Америки не подписав ,а ви вже абеспакоены судьбой Трампа .
холява
2
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4115 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 784678477848784978507851>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, Vadim_, холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 26917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 187631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 618665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1898)
24.04.2024 07:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.