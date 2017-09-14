Сенат США схвалив військову допомогу Україні на майже $61 мільярд
"За" проголосували 79 сенаторів, "проти" – 18. Тепер документ прямує на підпис до Байдена.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:10
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я сам дуже не *люблю* хитро***вжарених, і які живуть разом а за ту тисячу пишуть що не має батька. Але напишу Вам що життя в селі, та 7ро спиногризів і ті виплати які ви уявили це тільки уява заможності і нічого спільного з зарплатою навіть не на передку немає. Ще тут стоїть питання до якості цієї сім'ї.
Але це все не важливо, читаю форум давно, і особисто Ви мені дуже імпонували, не знаю, але писали ви більш осмислено. Зараз Ваші повідомлення стали тільки про те чому *вася* не в армії та чому він туди має йти. Ніяких підколів чи ще щось, можливо Вам необхідно зробити який аналіз, допомога психолога, відпочинок, гульки з дівчатами, але якийсь поганий ємоційний стан дуже сильно відчувається.
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:25
Саме по собі дане питання ключове, дійсно цікаве для обговорення та отримання самих різних поглядів на дану проблему.
Але постійний перехід на особистості заважає дискусії.
У того ж Арестовича (ким би він не був), але точно вказано на деякі речі:
з 44 хвл. по 54 хвл.
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:29
А пам'ятайте, як нам розказували, що українці відрізняються від орків і білорусів свободооюбивістю і ми не такі.
А настала пора шарікових і людожерів. Лукашенко з путіним заздрить
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:35
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:36
Один пише з Польского котла а інший бажаючий зліняти до цього котла і саме головне що не шарікови , а всі інші людожери .
Я вам вже давно писав що з логікою і реченнями у вас нема відповідності .
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:38
Бобуа
Глобалізація йде і буде йти в напрямку елоїзації.
І цього не змінити ніяк.
Елоїзація безумовна складова глобалізації - прогресу.
Тому коли закінчиться війна (звісно перемогою глобалістів -- подивіться який виверт відбувся з Трампом... Його реально здали свої ж республіканські еліти. Пішовши на угоду з демократами) і оковтаються від неї, то оте, що зараз (збільшення примусу, поворот від елоїзації), осудять... Елої осудять.
Буде те ж саме, що і з ...
Саме тому ніхто у владі не хоче брати на себе відповідальність.
Замкнене коло...
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про сімох дітей...
Суд має розглядати конкретне питання, в данному випадку, чи підпадає чоловік під відстрочку з причини утримання трьох і більше дітей. Суд не має розглядати того, що не стосується суто питання розгляду, тобто, що було раніше, а якщо так, то значить щось. Суто і чітко конкретне питання.
Тут:
"Підтвердженням того факту, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна, є довідка, видана органом місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг за місцем проживання заявника."
Умова виконана? Так. Відстрочка має бути надана. Крапка.
Далі, якщо ж тепер виходить (є таке переконання у будь яких органів чи громадян), що жінка безпідставно отримувала виплати на дітей, як мати-одиначка - має бути подано конкретний позов щодо цього питання з наданням необхідних документів та доказів.
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щодо Рябчука...
Згоден на 100%
Додано: Сер 24 кві, 2024 08:45
. .....а ось як би перемогли сторонники Трампа і нам не дали допомогу , то все було гарно ?
Саме тому я ще раз наголошую що ви ,як каже песікот ,"засланий казачок ".
Ще президент Америки не подписав ,а ви вже абеспакоены судьбой Трампа .
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