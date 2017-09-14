Додано: Сер 24 кві, 2024 08:55

BIGor написав: холява написав:



А пам'ятайте, як нам розказували, що українці відрізняються від орків і білорусів свободооюбивістю і ми не такі.

А настала пора шарікових і людожерів. Лукашенко з путіним заздрить А пам'ятайте, як нам розказували, що українці відрізняються від орків і білорусів свободооюбивістю і ми не такі.А настала пора шарікових і людожерів. Лукашенко з путіним заздрить

Один пише з Польского котла а інший бажаючий зліняти до цього котла і саме головне що не шарікови , а всі інші людожери .Я вам вже давно писав що з логікою і реченнями у вас нема відповідності .[/quote]Цікаво, що на статтю про Лукашенка з посиланням на джерело - Ви відповідаєте тільки(читайте правила форума) і нулем аргументації та фактів. Ну яке Ваше собаче діло, хто звідки пише?[/quote]Як це яка справа ?Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .Принайні всє малюєте образливими виразами .Вам Україна ні до чого .А коли вам нагадують про це ви кажите що вас ображають .Ну хіба ви не іезуїт ?