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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:48
холява написав: Бетон написав: BIGor написав:
А пам'ятайте, як нам розказували, що українці відрізняються від орків і білорусів свободооюбивістю і ми не такі.
А настала пора шарікових і людожерів. Лукашенко з путіним заздрить
Один пише з Польского котла а інший бажаючий зліняти до цього котла і саме головне що не шарікови , а всі інші людожери .
Я вам вже давно писав що з логікою і реченнями у вас нема відповідності .
Цікаво, що на статтю про Лукашенка з посиланням на джерело - Ви відповідаєте тільки переходом на особистості
(читайте правила форума) і нулем аргументації та фактів. Ну яке Ваше собаче діло, хто звідки пише?
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BIGor
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:54
холява написав: detroytred написав:
Бобуа
Глобалізація йде і буде йти в напрямку елоїзації.
І цього не змінити ніяк.
Тому коли закінчиться війна (звісно перемогою глобалістів -- подивіться який виверт відбувся з Трампом... Його реально здали свої ж республіканські еліти. Пішовши на угоду з демократами) і оковтуються від неї, то оте, що зараз (збільшення примусу, поворот від елоїзації), осудять...
Буде те ж саме, що і з ...
Саме тому ніхто у владі не хоче брати на себе відповідальність.
Замкнене коло...
.
.....а ось як би перемогли сторонники Трампа і нам не дали допомогу , то все було гарно ?
Саме тому я ще раз наголошую що ви ,як каже песікот ,"засланий казачок ".
Ще президент Америки не подписав ,а ви вже абеспакоены судьбой Трампа .
Якби нам не надали допомогу, то все було б пагано. По буквах для вас -- п а г а н о.
І надання допомоги-- це ч у д о в о.
По буквах зможете?
Якщо так, то спробуйте й зрозуміти про що була мова в моєму повідомленні.
Якщо не зможете, то або не вигадуйте дурниць, або по 5 куо. і перевіряємо на "засланого казачка".
Капець... Хоч краплина порядності-то є отакими звинуваченнями кидатися?
Дно...
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detroytred
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:55
BIGor написав: холява написав:
А пам'ятайте, як нам розказували, що українці відрізняються від орків і білорусів свободооюбивістю і ми не такі.
А настала пора шарікових і людожерів. Лукашенко з путіним заздрить
Один пише з Польского котла а інший бажаючий зліняти до цього котла і саме головне що не шарікови , а всі інші людожери .
Я вам вже давно писав що з логікою і реченнями у вас нема відповідності .[/quote]
Цікаво, що на статтю про Лукашенка з посиланням на джерело - Ви відповідаєте тільки переходом на особистості
(читайте правила форума) і нулем аргументації та фактів. Ну яке Ваше собаче діло, хто звідки пише?[/quote]
Як це яка справа ?
Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .
Принайні всє малюєте образливими виразами .
Вам Україна ні до чого .
А коли вам нагадують про це ви кажите що вас ображають .
Ну хіба ви не іезуїт ?
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холява
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:59
detroytred
Я з вами боюсь вступать в бесіди .
А то що ви написали , я зрозумів так як ви написали .
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холява
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:01
Bigor, така реакція людожерів свідчить тільки про те, що все це правда. І вони її свідомо знають
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Бетон
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:01
холява написав:
Як це яка справа ?
Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .
Принайні всє малюєте образливими виразами .
Вам Україна ні до чого .
пан Холява, ваші відповіді зачасту занадто емоційні, в негативному контексті, та переважно без аргументації, тому зауваження BIGor було цілком обгрунтованим та слушним
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Letusrock
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:05
detroytred написав:
І точно так само, як згідно духу закону, ТЦК пакують до бусика (заради поповнення у військо), то ... і згідно духу закону ТЦК міг би не чіпати отого батька. З-за дітей!!!
так дух спаковать у тцк выше по приоритету чем дух дать отстрочку
ЗЫ
а вообще я не понимаю что вы пытаетесь доказать людям которые спрятавшись за системой поддерживают деления на сорта и бусико-влкашное беззаконие? у них задача одна - найти лоха.
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mephala
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:05
Letusrock написав: холява написав:
Як це яка справа ?
Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .
Принайні всє малюєте образливими виразами .
Вам Україна ні до чого .
пан Холява, ваші відповіді зачасту занадто емоційні, в негативному контексті, та переважно без аргументації, тому зауваження BIGor було цілком обгрунтованим та слушним
Голоса із-за карпатського хребта, які ми заслужили.mephala
людям которые спрятавшись за системой
Люди, спрятавшиеся за системой , доказывают людям, спрятавшимся за системой, о чем нам рассказал Мефала, спрятавшийся за системой.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 кві, 2024 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:07
холява написав:detroytred
Я з вами боюсь вступать в бесіди .
А то що ви написали , я зрозумів так як ви написали .
Які бесіди????? Ви ж не за обговорення питання взялись, а за звинувачення на обисту адресу.
Ви напряму звинуватили мене у важкому злочині. Наголосили "ще раз".
Я вам не бесіду пропоную, а відповісти за наклеп на особисту адресу.
Об'єктивно перевірять. Фахівці в цьому питання. Вияснять.
Що не ясно-то?
Якщо зливаєтесь, то хоча б у *бесіді* покажіть де там в мене хоч натяк, що пагано від надання допомоги? Де.
Де хоч якесь переживання за Трампа? Де?
Чи плюнув та пішов собі?
Спробуй відповісти.
Задовбали вже комісари...
Це тільки комісари та єнкєвєдє, як схотілося самим, так і розуміли тих, хто їм не сподобався..
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detroytred
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:10
detroytred
Чи плюнув та пішов собі?
Спробуй відповісти.
detroytred написав:
Капець...
Дно...
Але коли це робить підопічний, ми гладимо за вушком і кажемо «одобрямс»
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Hotab
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