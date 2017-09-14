BeneFuckTor написав:

Hotab написав: Хто в свідоцтві про народження дітей Хто в свідоцтві про народження дітей

Я сам дуже не *люблю* хитро***вжарених, і які живуть разом а за ту тисячу пишуть що не має батька. Але напишу Вам що життя в селі, та 7ро спиногризів і ті виплати які ви уявили це тільки уява заможності і нічого спільного з зарплатою навіть не на передку немає. Ще тут стоїть питання до якості цієї сім'ї.Але це все не важливо, читаю форум давно, і особисто Ви мені дуже імпонували, не знаю, але писали ви більш осмислено. Зараз Ваші повідомлення стали тільки про те чому *вася* не в армії та чому він туди має йти. Ніяких підколів чи ще щось, можливо Вам необхідно зробити який аналіз, допомога психолога, відпочинок, гульки з дівчатами, але якийсь поганий ємоційний стан дуже сильно відчувається.