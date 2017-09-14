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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:10
tumos написав: Hotab написав:tumos
Как по мне, то в законе идет речь о содержании троих и более детей.
А как доводить , что «утримує»? Накружил 3 матери одиночки, каждая на словах сказала, что этот мужик моего утрымует, и готово?
Начал читать форум с крайних сообщений. Дошел до первичного. С чего суд пошел в сторону отцовства подсудимого не понимаю. Вроде как перевод для себя нормы закона - мужчины и женщины.
Пусть она и мать с детьми, у которых прочерк в графе отец. Но суд то признал проживание одной семьей. Пожалуй из этого следует и содержание детей. ИМХО.
как это зачем упор сделан на отцовство? от вы не понятливый.
что бы у суда был повод отказать в отсрочке. охота на лоха везде идет.
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mephala
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:11
Letusrock написав: холява написав:
Як це яка справа ?
Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .
Принайні всє малюєте образливими виразами .
Вам Україна ні до чого .
пан Холява, ваші відповіді зачасту занадто емоційні, в негативному контексті, та переважно без аргументації, тому зауваження BIGor було цілком обгрунтованим та слушним
з
Я ВЗАГАЛІ відповідав бетону .Якого хріна він почав відповідати не знаю .
Да я не люб,язний до тих ,хто вихваляється своїм неповажним ставленням до Батьківщини .
Вони тут народились , навчались , працювали , ЗАРОБЛЯЛИ , а потім РРРРАААЗЗЗЗ і кохання пішло за обрій .
Заберу гроші і хай мене знає вітер в полі ?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:15
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Bigor, така реакція людожерів свідчить тільки про те, що все це правда. І вони її свідомо знають
конечно осознанно. война всех поделила на сорта и 1й сорт будет что угодно поддерживать ради пенсии 20тыс и брони от мобилизации.
Тут витос только нестыковочка маленькая: брони нет, а пенсию я плачу себе сам , перекрывая ее ЕСВ))
Но ты можешь продолжать жить с комплексами третьесортного человека.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 кві, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:15
Hotab написав:detroytred
Чи плюнув та пішов собі?
Спробуй відповісти.
detroytred написав:
Капець...
Дно...
Але коли це робить підопічний, ми гладимо за вушком і кажемо «одобрямс»
Ага.
Успіх це робить у відповідь.
Вашим же інструментом у відповідь.
Де? І. Кому? Я. Написав. Хоч. Щось. Брехливе. Наклепне. На особисту. Адресу. Ні з того, ні з сього.
Де?
Да хоча б і у відповідь. Де? (може один-два рази хоч щось притягнути за вуха і можна, але і то не пригадую, щоб було).
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 24 кві, 2024 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:16
detroytred
Ага.
Успіх це робить у відповідь.
Бггг, скоро вийде - побачите. У відповідь, чи у запитання.
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:17
BeneFuckTor написав: Hotab написав:
Хто в свідоцтві про народження дітей
Я сам дуже не *люблю* хитро***вжарених, і які живуть разом а за ту тисячу пишуть що не має батька. Але напишу Вам що життя в селі, та 7ро спиногризів і ті виплати які ви уявили це тільки уява заможності і нічого спільного з зарплатою навіть не на передку немає. Ще тут стоїть питання до якості цієї сім'ї.
Але це все не важливо, читаю форум давно, і особисто Ви мені дуже імпонували, не знаю, але писали ви більш осмислено. Зараз Ваші повідомлення стали тільки про те чому *вася* не в армії та чому він туди має йти. Ніяких підколів чи ще щось, можливо Вам необхідно зробити який аналіз, допомога психолога, відпочинок, гульки з дівчатами, але якийсь поганий ємоційний стан дуже сильно відчувається.
к сожалению это общая тенденция в нашем обществе - тыкают другим что нужно идти воевать зачастую те кто спрятался за системой. он не один такой. понаблюдайте вокруг себя.
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mephala
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:19
Hotab написав:detroytred
Ага.
Успіх це робить у відповідь.
Бггг, скоро вийде - побачите. У відповідь, чи у запитання.
Бггг.
Так це буде продовження у відповідь.
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detroytred
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:20
Hotab написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Bigor, така реакція людожерів свідчить тільки про те, що все це правда. І вони її свідомо знають
конечно осознанно. война всех поделила на сорта и 1й сорт будет что угодно поддерживать ради пенсии 20тыс и брони от мобилизации.
Тут витос только нестыковочка маленькая: брони нет, а пенсию я плачу себе сам , перекрывая ее ЕСВ))
Но ты можешь продолжать жить с комплексами третьесортного человека.
Хотаб, давайте не будем стесняться уже. К чему эти маски.
Первый шаг к выздоровлению - принятия себя такими как есть.
Все тут делят людей на сорт, на регионы. Я в Киеве, но ментально не позволю себе кому то рассказывать ты с западной, а ты с восточной. Я приседаю сейчас в плохой форме, старый 40 летний дед, 250 на разы. Но я никогда никому не скажу, ты слабый.
Нет у вас любви к ближнему внутри, при этом я не верю в бога, а любовь у меня есть
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:28
detroytred написав:
Де? І. Кому? Я. Написав. Хоч. Щось. Брехливе. Наклепне. На особисту. Адресу. Ні з того, ні з сього.
я считаю вас самым справедливым форумчанином. (Шаман не обижайся у тебя 2е место)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:31
mephala написав: tumos написав: Hotab написав:
А как доводить , что «утримує»? Накружил 3 матери одиночки, каждая на словах сказала, что этот мужик моего утрымует, и готово?
Начал читать форум с крайних сообщений. Дошел до первичного. С чего суд пошел в сторону отцовства подсудимого не понимаю. Вроде как перевод для себя нормы закона - мужчины и женщины.
Пусть она и мать с детьми, у которых прочерк в графе отец. Но суд то признал проживание одной семьей. Пожалуй из этого следует и содержание детей. ИМХО.
как это зачем упор сделан на отцовство? от вы не понятливый.
что бы у суда был повод отказать в отсрочке. охота на лоха везде идет.
у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні
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