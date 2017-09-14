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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7848784978507851>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:10

  tumos написав:
  Hotab написав:tumos

Как по мне, то в законе идет речь о содержании троих и более детей.


А как доводить , что «утримує»? Накружил 3 матери одиночки, каждая на словах сказала, что этот мужик моего утрымует, и готово?

Начал читать форум с крайних сообщений. Дошел до первичного. С чего суд пошел в сторону отцовства подсудимого не понимаю. Вроде как перевод для себя нормы закона - мужчины и женщины.

Пусть она и мать с детьми, у которых прочерк в графе отец. Но суд то признал проживание одной семьей. Пожалуй из этого следует и содержание детей. ИМХО.


как это зачем упор сделан на отцовство? от вы не понятливый.
что бы у суда был повод отказать в отсрочке. охота на лоха везде идет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:11

  Letusrock написав:
  холява написав:Як це яка справа ?
Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .
Принайні всє малюєте образливими виразами .
Вам Україна ні до чого .


пан Холява, ваші відповіді зачасту занадто емоційні, в негативному контексті, та переважно без аргументації, тому зауваження BIGor було цілком обгрунтованим та слушним
з

Я ВЗАГАЛІ відповідав бетону .Якого хріна він почав відповідати не знаю .

Да я не люб,язний до тих ,хто вихваляється своїм неповажним ставленням до Батьківщини .
Вони тут народились , навчались , працювали , ЗАРОБЛЯЛИ , а потім РРРРАААЗЗЗЗ і кохання пішло за обрій .
Заберу гроші і хай мене знає вітер в полі ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:15

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Bigor, така реакція людожерів свідчить тільки про те, що все це правда. І вони її свідомо знають

конечно осознанно. война всех поделила на сорта и 1й сорт будет что угодно поддерживать ради пенсии 20тыс и брони от мобилизации.

Тут витос только нестыковочка маленькая: брони нет, а пенсию я плачу себе сам , перекрывая ее ЕСВ))
Но ты можешь продолжать жить с комплексами третьесортного человека. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:15

  Hotab написав:detroytred


Чи плюнув та пішов собі?
Спробуй відповісти.


  detroytred написав:Капець...
Дно...


Але коли це робить підопічний, ми гладимо за вушком і кажемо «одобрямс» :lol:

Ага.
Успіх це робить у відповідь.
Вашим же інструментом у відповідь.


Де? І. Кому? Я. Написав. Хоч. Щось. Брехливе. Наклепне. На особисту. Адресу. Ні з того, ні з сього.
Де?
Да хоча б і у відповідь. Де? (може один-два рази хоч щось притягнути за вуха і можна, але і то не пригадую, щоб було).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:16

detroytred

Ага.
Успіх це робить у відповідь.


Бггг, скоро вийде - побачите. У відповідь, чи у запитання. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:17

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:Хто в свідоцтві про народження дітей


Я сам дуже не *люблю* хитро***вжарених, і які живуть разом а за ту тисячу пишуть що не має батька. Але напишу Вам що життя в селі, та 7ро спиногризів і ті виплати які ви уявили це тільки уява заможності і нічого спільного з зарплатою навіть не на передку немає. Ще тут стоїть питання до якості цієї сім'ї.

Але це все не важливо, читаю форум давно, і особисто Ви мені дуже імпонували, не знаю, але писали ви більш осмислено. Зараз Ваші повідомлення стали тільки про те чому *вася* не в армії та чому він туди має йти. Ніяких підколів чи ще щось, можливо Вам необхідно зробити який аналіз, допомога психолога, відпочинок, гульки з дівчатами, але якийсь поганий ємоційний стан дуже сильно відчувається.


к сожалению это общая тенденция в нашем обществе - тыкают другим что нужно идти воевать зачастую те кто спрятался за системой. он не один такой. понаблюдайте вокруг себя.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:19

  Hotab написав:detroytred

Ага.
Успіх це робить у відповідь.


Бггг, скоро вийде - побачите. У відповідь, чи у запитання. :lol:

Бггг.
Так це буде продовження у відповідь.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:20

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Bigor, така реакція людожерів свідчить тільки про те, що все це правда. І вони її свідомо знають

конечно осознанно. война всех поделила на сорта и 1й сорт будет что угодно поддерживать ради пенсии 20тыс и брони от мобилизации.

Тут витос только нестыковочка маленькая: брони нет, а пенсию я плачу себе сам , перекрывая ее ЕСВ))
Но ты можешь продолжать жить с комплексами третьесортного человека. :mrgreen:

Хотаб, давайте не будем стесняться уже. К чему эти маски.
Первый шаг к выздоровлению - принятия себя такими как есть.
Все тут делят людей на сорт, на регионы. Я в Киеве, но ментально не позволю себе кому то рассказывать ты с западной, а ты с восточной. Я приседаю сейчас в плохой форме, старый 40 летний дед, 250 на разы. Но я никогда никому не скажу, ты слабый.
Нет у вас любви к ближнему внутри, при этом я не верю в бога, а любовь у меня есть
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:28

  detroytred написав:Де? І. Кому? Я. Написав. Хоч. Щось. Брехливе. Наклепне. На особисту. Адресу. Ні з того, ні з сього.
я считаю вас самым справедливым форумчанином. (Шаман не обижайся у тебя 2е место)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:31

  mephala написав:
  tumos написав:
  Hotab написав:А как доводить , что «утримує»? Накружил 3 матери одиночки, каждая на словах сказала, что этот мужик моего утрымует, и готово?

Начал читать форум с крайних сообщений. Дошел до первичного. С чего суд пошел в сторону отцовства подсудимого не понимаю. Вроде как перевод для себя нормы закона - мужчины и женщины.

Пусть она и мать с детьми, у которых прочерк в графе отец. Но суд то признал проживание одной семьей. Пожалуй из этого следует и содержание детей. ИМХО.


как это зачем упор сделан на отцовство? от вы не понятливый.
что бы у суда был повод отказать в отсрочке. охота на лоха везде идет.

у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні
Shaman
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