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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 784978507851785278537854>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:33

  Hotab написав:Бетон

Нет у вас любви к ближнему внутри


У меня далеко не все «ближние».
Тогда какая любовь?
[quote]

Тут навіть справа не стільки в доброму ставленні до іншого, нетакого, а у вашому намаганні перекласти відповідальність з себе (отого активного ядра суспільства) на отих нетаких обивателів.

Щоб і вони стали не мишами, а їжаками)))
І замість! вас або разом з вами виконали вашу функцію...

Для цього ви повинні бути акі Ісус незаплямованим і власним прикладом до кінця. Акі Прометей...

Або тупо примус...
А не достукатися до свідомості, будучі самим не Прометеєм.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:38

  Letusrock написав:
  холява написав:Як це яка справа ?
Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .
Принайні всє малюєте образливими виразами .
Вам Україна ні до чого .

пан Холява, ваші відповіді зачасту занадто емоційні, в негативному контексті, та переважно без аргументації, тому зауваження BIGor було цілком обгрунтованим та слушним

не слушне й не обгрунтоване, бо є велика різниця. в Біларусі щемлять тих, хто за кордоном, бо вони не згодні з пануванням Лукашенка.

а Україна зараз мобілізує громадян для захисту країни. це зовсім різні речі. таку саму мобілізацію ви побачили б у тій же Польщі чи Прибалтиці, якби на них напала Раша. але завдяки нам скоріше за все не побачимо.

та й взагалі людина нервово реагує на питання мобілізації та кордону. як там про палаючу шапку? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:44

  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні


так все же - законы соблюдаются по духу или по букве?

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

суд отказал по причине того что не является отцом (нет бумаг подтверждающих отцовство)
Востаннє редагувалось mephala в Сер 24 кві, 2024 09:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:47

  mephala написав:
как это зачем упор сделан на отцовство? от вы не понятливый.
что бы у суда был повод отказать в отсрочке. охота на лоха везде идет.


Ваша точка зрения мне понятна. ) У подсудимого есть возможность подать апелляцию и озвучить спорный момент. Хотелось бы услышать мнение следующей инстанции.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:49

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  холява написав:Як це яка справа ?
Ви пишите на УКРАЇНЬСКОМУ форумі, для того щоб всі бачили ВАШІ думки, про то що відбувається у нас .
Принайні всє малюєте образливими виразами .
Вам Україна ні до чого .

пан Холява, ваші відповіді зачасту занадто емоційні, в негативному контексті, та переважно без аргументації, тому зауваження BIGor було цілком обгрунтованим та слушним

не слушне й не обгрунтоване, бо є велика різниця. в Біларусі щемлять тих, хто за кордоном, бо вони не згодні з пануванням Лукашенка.

а Україна зараз мобілізує громадян для захисту країни. це зовсім різні речі. таку саму мобілізацію ви побачили б у тій же Польщі чи Прибалтиці, якби на них напала Раша. але завдяки нам скоріше за все не побачимо.

та й взагалі людина нервово реагує на питання мобілізації та кордону. як там про палаючу шапку? ;)


Я перепрошую , ще хотів добавити .......
Коли " прибульці "з України приходять до органів влади за кордоном всі кажуть ми БІЖАНЬЦІ , дайте житло ,гроші ,допомогу , працю .
Але ж тут пишуть , що гроші з України будуть вивозити , ніяких обов,язків не мають , і взагалі всі людожери і шарікови .
Ну то нехай не заявляют про себе що вони україньскі біженці і потребують допомоги .
Вони втікачи від своїх обов,язків . І так же треба ставитись до них .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:51

  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні

Как я понимаю алименты не выплачиваются. Получается, что детей содержат подсудимый и мать.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Я приседаю сейчас в плохой форме, старый 40 летний дед, 250 на разы.

А як з кросом?
Вік 41 - 45 років
Рівномірний біг 2000 м, хв, с 5 балів 8,50 і т.д. https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2018_10_04
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:01

  Hennady написав:Щодо Рябчука...
Згоден на 100%


Так, 100%
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:02

  mephala написав:
  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні


так все же - законы соблюдаются по духу или по букве?

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

суд отказал по причине того что не является отцом (нет бумаг подтверждающих отцовство)

Если это добуквенно из закона то какая разница отец он или не отец?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:03

  tumos написав:
  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні

Как я понимаю алименты не выплачиваются. Получается, что детей содержат подсудимый и мать.

З формуліровкою "утримують" і овсі під питання стає дотримання букви закону в рішенні суду.
detroytred
 
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