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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78507851785278537854>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:03

  Vadim_ написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні


так все же - законы соблюдаются по духу или по букве?

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

суд отказал по причине того что не является отцом (нет бумаг подтверждающих отцовство)

Если это добуквенно из закона то какая разница отец он или не отец?


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n420
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:04

  Ой+ написав:
  Бетон написав:Я приседаю сейчас в плохой форме, старый 40 летний дед, 250 на разы.

А як з кросом?
Вік 41 - 45 років
Рівномірний біг 2000 м, хв, с 5 балів 8,50 і т.д. https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2018_10_04

Це що за норми ГТО?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:08

  mephala написав:
  Vadim_ написав:
  mephala написав:так все же - законы соблюдаются по духу или по букве?

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

суд отказал по причине того что не является отцом (нет бумаг подтверждающих отцовство)

Если это добуквенно из закона то какая разница отец он или не отец?


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n420

Тоб то незаконне судове рішення , але , як доказати утримання ? Що на це каже закон
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:12

  Ой+ написав:
  Бетон написав:Я приседаю сейчас в плохой форме, старый 40 летний дед, 250 на разы.

А як з кросом?
Вік 41 - 45 років
Рівномірний біг 2000 м, хв, с 5 балів 8,50 і т.д. https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2018_10_04

Не. я сдохну. Килограмм 20 нужно убирать
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:17

  Vadim_ написав:Тоб то незаконне судове рішення , але , як доказати утримання ? Що на це каже закон

Тут більш доречно буде - не доказати, а підтвердити утримання.

Імхо. Цілком достатньо навіть заяви, що утримує. А отієї довідки з селищної Ради чи як там і овсі з головою вистачить.

А от ДЛЯ спростовуваня пірдверженнь потрібні докази. Тих, хто заперечує їх))
В суді...

Це якщо законами не визначено, що потрібно для підтвердження. Перелік даних, які треба надати.
Якщо він є, то там точно має бути, як один з варіантів - Акт перевірки від соціальної служби.
Прийшла комісія, перевірила, склала акт. Все.

З.и. до речі, батько ж не надає доказів, коли народилася дитина. Тільки заявили, що батько. То так і вписали. Без доказів)))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 10:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:32

как вам такое будущее?

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:38

  vitaliiangel написав:

а в теплік відсвічувати в окопі він вміє?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:56

  tumos написав:
  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні

Как я понимаю алименты не выплачиваются. Получается, что детей содержат подсудимый и мать.

І держава. Бо мати-одиначка.
Тобто або батько утримує і не служить, або держава (вона по факту це і робить), а батько не має відстрочки. Букви (закону)?прекрасно, але є ще цифри (гроші)

І так, (там хтось вище писав про нелегку долю багатодітної сім’ї) . Я згодний що це копійки (ті 2.5 тис в місяць на кожну дитину для одиначки) , але суд не може керуватись емоціями . І не реагувати, що держава за батька утримує дітей, а батько каже «ні, це роблю я».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:58

  Hotab написав:
  tumos написав:
  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні

Как я понимаю алименты не выплачиваются. Получается, что детей содержат подсудимый и мать.

І держава. Бо мати-одиначка.
Тобто або батько утримує і не служить, або держава (вона по факту це і робить), а батько не має відстрочки. Букви (закону)?прекрасно, але є ще цифри (гроші)

І так, (там хтось вище писав про нелегку долю багатодітної сім’ї) . Я згодний що це копійки (ті 2.5 тис в місяць на кожну дитину для одиначки) , але суд не може керуватись емоціями . І не реагувати, що держава за батька утримує дітей, а батько каже «ні, це роблю я».

діти в інтернаті?
2500 грн це навіть не $100
держава не утримує, а дає подачку щоб не вмерли з голоду
це ж не 20К грн. молодому воєнпенсу
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 кві, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:00

flyman


2500 грн це навіть не $100
держава не утримує, а дає подачку щоб не вмерли з голоду


Але ця «подачка» лише для тих мам, які без батька виховують. Розумієш різницю?
Мені знайти твої розповіді як ти казав що дітей можна ростити за копійки?
А «личинки », то проблема того хто їх робив. Чи забув?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 11:04, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 78507851785278537854>
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