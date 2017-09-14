Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні
так все же - законы соблюдаются по духу или по букве?
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
суд отказал по причине того что не является отцом (нет бумаг подтверждающих отцовство)
Если это добуквенно из закона то какая разница отец он или не отец?
Vadim_ написав:Тоб то незаконне судове рішення , але , як доказати утримання ? Що на це каже закон
Тут більш доречно буде - не доказати, а підтвердити утримання.
Імхо. Цілком достатньо навіть заяви, що утримує. А отієї довідки з селищної Ради чи як там і овсі з головою вистачить.
А от ДЛЯ спростовуваня пірдверженнь потрібні докази. Тих, хто заперечує їх)) В суді...
Це якщо законами не визначено, що потрібно для підтвердження. Перелік даних, які треба надати. Якщо він є, то там точно має бути, як один з варіантів - Акт перевірки від соціальної служби. Прийшла комісія, перевірила, склала акт. Все.
З.и. до речі, батько ж не надає доказів, коли народилася дитина. Тільки заявили, що батько. То так і вписали. Без доказів)))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 10:25, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні
Как я понимаю алименты не выплачиваются. Получается, что детей содержат подсудимый и мать.
І держава. Бо мати-одиначка. Тобто або батько утримує і не служить, або держава (вона по факту це і робить), а батько не має відстрочки. Букви (закону)?прекрасно, але є ще цифри (гроші)
І так, (там хтось вище писав про нелегку долю багатодітної сім’ї) . Я згодний що це копійки (ті 2.5 тис в місяць на кожну дитину для одиначки) , але суд не може керуватись емоціями . І не реагувати, що держава за батька утримує дітей, а батько каже «ні, це роблю я».
Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні
Как я понимаю алименты не выплачиваются. Получается, что детей содержат подсудимый и мать.
І держава. Бо мати-одиначка. Тобто або батько утримує і не служить, або держава (вона по факту це і робить), а батько не має відстрочки. Букви (закону)?прекрасно, але є ще цифри (гроші)
І так, (там хтось вище писав про нелегку долю багатодітної сім’ї) . Я згодний що це копійки (ті 2.5 тис в місяць на кожну дитину для одиначки) , але суд не може керуватись емоціями . І не реагувати, що держава за батька утримує дітей, а батько каже «ні, це роблю я».
діти в інтернаті? 2500 грн це навіть не $100 держава не утримує, а дає подачку щоб не вмерли з голоду це ж не 20К грн. молодому воєнпенсу
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 кві, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
2500 грн це навіть не $100 держава не утримує, а дає подачку щоб не вмерли з голоду
Але ця «подачка» лише для тих мам, які без батька виховують. Розумієш різницю? Мені знайти твої розповіді як ти казав що дітей можна ростити за копійки? А «личинки », то проблема того хто їх робив. Чи забув?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 11:04, всього редагувалось 2 разів.