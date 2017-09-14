flyman
Ти трохи заплутався. Пару тижнів тому у тебе дітям було достатньо деревʼяних кубиків і 2500 кожному то занадто
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:05
flyman
Ти трохи заплутався. Пару тижнів тому у тебе дітям було достатньо деревʼяних кубиків і 2500 кожному то занадто
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:07
наразі обговорюються не мої погляди, а трактування владою своїх же законів: "тут читать, а тут рибу заворачивать"
те само стосується різних сортів М1860 "виконувати священний обов'язок"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:09
я просто ору з цього вумніка. навіть держава декларує це як допомогу а не утримання.
утримання державою - це інтернат як ви правильно написали.
бо так можна відмінити і бронь тим хто отримує по народженню дитини. там же виплати розтягнуті на три роки? отже три роки утримує держава а не батько. а ще є допомога по інвалідності - то таких батьків теж на фронт бо держава "утримує". та взагалі всіх на фронт хто посмів отримати допомогу на дітей за любої підстави. навіть субсидія.
які ж жалюгідні ці шукачі лохів для фронту коли самі не там.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 24 кві, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:10
Ні. Вона нормально протрактувала. Або одиначка, або є батько.
Але головне що всього за 2 тижні ти зрозумів, що збільшені виплати по народженню це не жир, як ти раніше вважав. І що 2.5 т грн - це «подачка». Розходимося.
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:11
Це різні складові.
Допомога матері-одиначці. За це гроші матері.
Утримання чоловіком 3+ дітей. За це чоловіку відстрочка.
По суті мати схотіла більше грошей для ... дітей. Бо отих грошей від держави вистачить лише на дітей.
Чоловік, як утримував, так і утримує отих дітей. Незалежно від грошей для матері від держави.
Претензії до нього можуть бути тільки, якщо НЕ утримує.
А мати сімох дітей схотіла нажухати державу на ....грн. для своїх дітей -- звісно формально неправа, але по духу-моралі ?
Бо сума якось не тягне на особисте збагачення))
Ділема: або за три колоски під час голоду до табору; або ?
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:15
detroytred
До чого тут «збагачення»?
Яка б не була сума (велика, мала… хтось на 100 доларів живе з пивом, туфлями і ШРТ) , але вона лише тим, кому батько не допомага НІЯК: ні аліментів, ні сумісного проживання. Коли
Або його не існує
Або він є, але від нього нічого нема (в тюрмі, ховається)
Якщо вона сама заявила , що вона сама ростить без допомоги батька (і тому бере допомогу держави) , то звідки тут береться батько?
Емоції і зойки в суді не працюють. Про що він і сказав у своєму рішенні.
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:18
Добре. Мати нажухує державу, але батько утримував і утримує.
До нього які претензії (стосовно права на відстрочку за -- те, що утримує 3+ дітей)?
За те, що теж нажухав разом з матір'ю, то окрема відповідальність.
Батько береться з факту, який є на момент розгляду питання про нього. В суді. В ТЦК. Цей факт -- утримував і утримує 3+ дітей.
Ніяких емоцій та зойканій.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:20
держава наприймала законів, що людина яка виживе буде порушником: "була би людина, стаття знайдеться"
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:21
detroytred
Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство.
І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .
Додано: Сер 24 кві, 2024 11:23
Система хоче не хоче -- це емоції, зойкання.
Є сухий факт: отой чолов'яга утримував і утримує. Факт при розгляді його справи стосовно відстрочки.
Навіть по букві закону -- відстрочка.
Стосовно ж що чоловік нажухував разом з матір'ю -- абсолютно окрема справа. Абсолютно окрема відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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