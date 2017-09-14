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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:03
Hotab написав:flyman
2500 грн це навіть не $100
держава не утримує, а дає подачку щоб не вмерли з голоду
Але ця «подачка» лише для тих мам, які без батька виховують. Розумієш різницю?
держава "утримує" за 2500 грн. в місяць на дитину
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:05
flyman
Ти трохи заплутався. Пару тижнів тому у тебе дітям було достатньо деревʼяних кубиків і 2500 кожному то занадто
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:07
Hotab написав:flyman
Ти трохи заплутався. Пару тижнів тому у тебе дітям було достатньо деревʼяних кубиків і 2500 кожному то занадто
наразі обговорюються не мої погляди, а трактування владою своїх же законів: "тут читать, а тут рибу заворачивать"
те само стосується різних сортів М1860 "виконувати священний обов'язок"
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 24 кві, 2024 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:09
flyman написав: Hotab написав: tumos написав:
Как я понимаю алименты не выплачиваются. Получается, что детей содержат подсудимый и мать.
І держава. Бо мати-одиначка.
Тобто або батько утримує і не служить, або держава (вона по факту це і робить), а батько не має відстрочки. Букви (закону)?прекрасно, але є ще цифри (гроші)
І так, (там хтось вище писав про нелегку долю багатодітної сім’ї) . Я згодний що це копійки (ті 2.5 тис в місяць на кожну дитину для одиначки) , але суд не може керуватись емоціями . І не реагувати, що держава за батька утримує дітей, а батько каже «ні, це роблю я».
діти в інтернаті?
2500 грн це навіть не $100
держава не утримує, а дає подачку щоб не вмерли з голоду
це ж не 20К грн. молодому воєнпенсу
я просто ору з цього вумніка. навіть держава декларує це як допомогу а не утримання.
утримання державою - це інтернат як ви правильно написали.
бо так можна відмінити і бронь тим хто отримує по народженню дитини. там же виплати розтягнуті на три роки? отже три роки утримує держава а не батько. а ще є допомога по інвалідності - то таких батьків теж на фронт бо держава "утримує". та взагалі всіх на фронт хто посмів отримати допомогу на дітей за любої підстави. навіть субсидія.
які ж жалюгідні ці шукачі лохів для фронту коли самі не там.
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 24 кві, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:10
flyman написав: Hotab написав:flyman
Ти трохи заплутався. Пару тижнів тому у тебе дітям було достатньо деревʼяних кубиків і 2500 кожному то занадто
наразі обговорюються не мої погляди, а трактування владою своїх же законів: "тут читать, а тут рибу заворачивать"
Ні. Вона нормально протрактувала. Або одиначка, або є батько.
Але головне що всього за 2 тижні ти зрозумів, що збільшені виплати по народженню це не жир, як ти раніше вважав. І що 2.5 т грн - це «подачка». Розходимося.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:11
Hotab написав:flyman
2500 грн це навіть не $100
держава не утримує, а дає подачку щоб не вмерли з голоду
Але ця «подачка» лише для тих мам, які без батька виховують. Розумієш різницю?
Мені знайти твої розповіді як ти казав що дітей можна ростити за копійки?
Це різні складові.
Допомога матері-одиначці. За це гроші матері.
Утримання чоловіком 3+ дітей. За це чоловіку відстрочка.
По суті мати схотіла більше грошей для ... дітей. Бо отих грошей від держави вистачить лише на дітей.
Чоловік, як утримував, так і утримує отих дітей. Незалежно від грошей для матері від держави.
Претензії до нього можуть бути тільки, якщо НЕ утримує.
А мати сімох дітей схотіла нажухати державу на ....грн. для своїх дітей -- звісно формально неправа, але по духу-моралі ?
Бо сума якось не тягне на особисте збагачення))
Ділема: або за три колоски під час голоду до табору; або ?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:15
detroytred
Бо сума якось не тягне на особисте збагачення))
До чого тут «збагачення»?
Яка б не була сума (велика, мала… хтось на 100 доларів живе з пивом, туфлями і ШРТ) , але вона лише тим, кому батько не допомага НІЯК: ні аліментів, ні сумісного проживання. Коли
Або його не існує
Або він є, але від нього нічого нема (в тюрмі, ховається)
Якщо вона сама заявила , що вона сама ростить без допомоги батька (і тому бере допомогу держави) , то звідки тут береться батько?
Емоції і зойки в суді не працюють. Про що він і сказав у своєму рішенні.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:18
Hotab написав:detroytred
Бо сума якось не тягне на особисте збагачення))
До чого тут «збагачення»?
Яка б не була сума (велика, мала… хтось на 100 доларів живе з пивом) , але вона лише тим, кому батько не допомага НІЯК: ні аліментів, ні сумісного проживання. Коли
Або його не існує
Або він є, але від нього нічого нема (в тюрмі, ховається)
Якщо вона сама заявила , що вона сама ростить без допомоги батька (і тому беле допомогу держави) , то звідки тут береться батько?
Добре. Мати нажухує державу, але батько утримував і утримує.
До нього які претензії (стосовно права на відстрочку за -- те, що утримує 3+ дітей)?
За те, що теж нажухав разом з матір'ю, то окрема відповідальність.
Батько береться з факту, який є на момент розгляду питання про нього. В суді. В ТЦК. Цей факт -- утримував і утримує 3+ дітей.
Ніяких емоцій та зойканій.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 24 кві, 2024 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:20
Hotab написав:detroytred
Бо сума якось не тягне на особисте збагачення))
До чого тут «збагачення»?
Яка б не була сума (велика, мала… хтось на 100 доларів живе з пивом, туфлями і ШРТ) , але вона лише тим, кому батько не допомага НІЯК: ні аліментів, ні сумісного проживання. Коли
Або його не існує
Або він є, але від нього нічого нема (в тюрмі, ховається)
Якщо вона сама заявила , що вона сама ростить без допомоги батька (і тому бере допомогу держави) , то звідки тут береться батько?
Емоції і зойки в суді не працюють. Про що він і сказав у своєму рішенні.
держава наприймала законів, що людина яка виживе буде порушником: "була би людина, стаття знайдеться"
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:21
detroytred
Мати нажухує державу,
Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство.
І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .
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