Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство. І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .
Система хоче не хоче -- це емоції, зойкання.
Є сухий факт: отой чолов'яга утримував і утримує. Факт при розгляді його справи стосовно відстрочки. Навіть по букві закону -- відстрочка.
Стосовно ж що чоловік нажухував разом з матір'ю -- абсолютно окрема справа. Абсолютно окрема відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство. І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .
це не європейські цінності, це принципи совкової системи
Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство. І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .
це не європейські цінності, це принципи совкової системи
Коли ти кажеш «це не європейські» я щоразу прошу тебе приводити приклади «європейських». І їх ти не здатний жодного разу привести.
detroytred
Система хоче не хоче -- це емоції, зойкання.
А ухвала суду - вже ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство. І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .
це не європейські цінності
Отож. Ця пара могла і має право подати заяву на наявність батька у будь-який момент.
До речі!!!! Це як чоловік зараз може заявити, що він жінка))) Відчуває себе жінкою і нічьо... Європейські цінності...
І ломитися у жіночу вбиральню, змагатися і вигравати на спортзмаганнях в жінок, чемпіоном ставати))
Hotab, Ви не праві і самі собі суперечите Суд, як раз повинен дотримуватися букви закону і не зважати на емоції, судження, домислення і т.д. У данній справі буква закону каже, що чоловік, який має на утриманні 3+ дітей, має право на відстрочку. Докази утримання надані, згідно букви закону відстрочка має бути надана. А те, що мати отримувала допомогу, не є сутністю данної справи і не може бути використано при винесенні рішення. Це предмет іншого (в разі бажання державних органів чи Вас, якщо Ви бачите тут несправедливість) позову.
Вже яку сторінку віддано на "хотєлку", яку "треба" прийняти до уваги судом.