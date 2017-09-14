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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78527853785478557856 ... 7858>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:23

  Hotab написав:detroytred

Мати нажухує державу,


Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство.
І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .

Система хоче не хоче -- це емоції, зойкання.

Є сухий факт: отой чолов'яга утримував і утримує. Факт при розгляді його справи стосовно відстрочки.
Навіть по букві закону -- відстрочка.

Стосовно ж що чоловік нажухував разом з матір'ю -- абсолютно окрема справа. Абсолютно окрема відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:24

  Hotab написав:detroytred

Мати нажухує державу,


Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство.
І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .

це не європейські цінності, це принципи совкової системи
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:27

  flyman написав:
  Hotab написав:detroytred

Мати нажухує державу,


Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство.
І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .

це не європейські цінності, це принципи совкової системи

Коли ти кажеш «це не європейські» я щоразу прошу тебе приводити приклади «європейських». І їх ти не здатний жодного разу привести.

detroytred

Система хоче не хоче -- це емоції, зойкання.


А ухвала суду - вже ні. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:29

  flyman написав:
  Hotab написав:detroytred

Мати нажухує державу,


Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство.
І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .

це не європейські цінності

Отож.
Ця пара могла і має право подати заяву на наявність батька у будь-який момент.

До речі!!!!
Це як чоловік зараз може заявити, що він жінка)))
Відчуває себе жінкою і нічьо...
Європейські цінності...

І ломитися у жіночу вбиральню, змагатися і вигравати на спортзмаганнях в жінок, чемпіоном ставати))

Тому або так, або рибу загортаємо))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab, Ви не праві і самі собі суперечите
Суд, як раз повинен дотримуватися букви закону і не зважати на емоції, судження, домислення і т.д.
У данній справі буква закону каже, що чоловік, який має на утриманні 3+ дітей, має право на відстрочку. Докази утримання надані, згідно букви закону відстрочка має бути надана.
А те, що мати отримувала допомогу, не є сутністю данної справи і не може бути використано при винесенні рішення. Це предмет іншого (в разі бажання державних органів чи Вас, якщо Ви бачите тут несправедливість) позову.

Вже яку сторінку віддано на "хотєлку", яку "треба" прийняти до уваги судом.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:31

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV.

Paveway IV — авиационный боеприпас с двухрежимным GPS/лазерным наведением весом 227 кг.

Это +- аналог американским JDAM, и французским AASM.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:32

Hennady


Докази утримання надані,


Які саме і чи прийняв їх суд як докази утримання?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців

Загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб

300 тыся полицейских

смотри уже пол миллиона готовых ухылянтов с ружьём. ротация хоть сегодня проводи
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:33

Бетон
На хвилі розширення можна встигнути в перший сорт записатись. Хто перший?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:33

  Hotab написав:
  flyman написав:це не європейські цінності, це принципи совкової системи

Коли ти кажеш «це не європейські» я щоразу прошу тебе приводити приклади «європейських». І їх ти не здатний жодного разу привести.

detroytred

Система хоче не хоче -- це емоції, зойкання.


А ухвала суду - вже ні. :lol:

https://armyinform.com.ua/2021/09/06/sh ... upu-u-yes/

Це навіть отой "клоунізм" про -- я перебуваю в статусі Людина... (а не громадянина).

Тому й питаю: коли і чому досі не визначаться офіційно публічно що понад усе?
detroytred
 
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