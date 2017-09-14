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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:35
Hotab написав:Бетон
На хвилі розширення можна встигнути в перший сорт записатись. Хто перший?
yama писав, що на ВЛК визнали непридатним в перший сорт
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:35
Hotab написав:Бетон
На хвилі розширення можна встигнути в перший сорт записатись. Хто перший?
скільки коштує місце? 5куе чи вже підняли? не потягну зараз
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Бетон
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:37
а взагалі.
1. батько не встановлений згідно документів - мати отримує допомогу
2. чоловік (чоловічої статі) утримує більше трьох дітей (довідка сумісного проживання) - отримує відстрочку.
яке рішення приймає наш суд - по європейськи чи по кацапськи?
звісно по кацапським. Європою тут і не пахло.
і що саме цікаво - хто підтримує кацапські норми життя
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mephala
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:37
detroytred написав:
Тому й питаю: коли і чому досі не визначаться офіційно публічно що понад усе?
система понад усе, питання лише яка: совкових цінностей чи європейських
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:38
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
На хвилі розширення можна встигнути в перший сорт записатись. Хто перший?
скільки коштує місце? 5куе чи вже підняли? не потягну зараз
Каса не у мене. Питайте. Та і людина ви не бідна.
Флайман, ну в перший сорт дійсно є вимоги до здоровʼя. Пробач. Не здатний в прикордонники, то здатний в третій сорт мити снаряди. Життя воно таке.
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:40
Hotab написав: Бетон написав: Hotab написав:Бетон
На хвилі розширення можна встигнути в перший сорт записатись. Хто перший?
скільки коштує місце? 5куе чи вже підняли? не потягну зараз
Каса не у мене. Питайте. Та і людина ви не бідна.
Флайман, ну в перший сорт дійсно є вимоги до здоровʼя. Пробач. Не здатний в прикордонники, то здатний в третій сорт мити снаряди. Життя воно таке.
подібним тобі система поділу громадян на сорти влаштовує, бо дозволяє за нею ховатися та цмудити бюджетну цицю
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 24 кві, 2024 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:41
mephala
чоловік (чоловічої статі) утримує більше трьох дітей (довідка сумісного проживання)
Нема такого просто на підставі довідки. Має бути окреме рішення суду, де він попросив би визнати його таким що утримує. На основі довідок і слів матері. І з цим рішенням суду він би в цьому суді легко довів неправомірні дії ТЦК. Але тоді б не було другого суду. Як і виплат одиночці.
тебе така систаме влаштовує, бо дозволяє тобі за нею ховатися та цмудити бюджетну цицю
Не одному ж тобі в університеті у викладацькій цмудити. Всі хочуть. Тебе влаштовувала вона? Смачно було? І мене влаштовувала, коли була. Все чесно?
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:46
Хотаб
Оту демократію та оті цінності саме й ввели, щоб не тільки самі найсильніші рулили своїм життям (бо життя воно таке...).
Ввели самі ж найсильніші.
По суті проти себе.
Бо так стало вигідно. Навіть їм.
Отакий парадокс на перший погляд.
Який має об'єктивне пояснення --- часи вирішення життя тільки найсильнішими минули. Бо прогрес диктує необхідність взаєможиття усіх.
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detroytred
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:47
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Мати нажухує державу,
Це не мати нажухує. Вони живуть разом згідно довідки і ведуть спільне господарство.
І оцей суд це не питання одного дня. Давно міг подати документи на усиновлення і питання б закрив. Але ж виклик системі, я буду жухати далі. Система не хоче щоб її жухали. .
Система хоче не хоче -- це емоції, зойкання.
Є сухий факт: отой чолов'яга утримував і утримує. Факт при розгляді його справи стосовно відстрочки.
Навіть по букві закону -- відстрочка.
Стосовно ж що чоловік нажухував разом з матір'ю -- абсолютно окрема справа. Абсолютно окрема відповідальність.
Шахраї,обидва.
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sens
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:48
detroytred
Ви знов скотились до емоцій і зойків.
Почитайте ще раз , яка процедура визнання, що він є утримувачем. Він подав про це до суду? Ні. Знаєте чому? Так. Що ще треба вам?
Рішення питання пльове. Подай , стань утримувачем і ТЦК до тебе не підійде за версту
Шахраї,обидва.
Не те щоб шахраї.. думаю вирішили взяти на «слабо». Прекрасно знаючи де саме вони не праві.
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Hotab
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