Hotab написав:detroytred Ви знов скотились до емоцій і зойків. Почитайте ще раз , яка процедура визнання, що він є утримувачем. Він подав про це до суду? Ні. Знаєте чому? Так. Що ще треба вам? Рішення питання пльове. Подай , стань утримувачем і ТЦК до тебе не підійде за версту
Киньте посилання на ресурс, треба ознайомитися з повним рішенням суду, ми ж розуміємо - одна справа це розгляд справи одноосібно суддею , інша розглядати докази, слухати дебати .
Hotab написав:detroytred Ви знов скотились до емоцій і зойків. Почитайте ще раз , яка процедура визнання, що він є утримувачем. Він подав про це до суду? Ні. Знаєте чому? Так. Що ще треба вам? Рішення питання пльове. Подай , стань утримувачем і ТЦК до тебе не підійде за версту
Де визначена процедура визначення утримувачем? При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком. Наприклад, по показу свідків в суді.
Було надано: справка з села про сумісне проживання, покази матері про утримання. Суд не визнав, не послався у рішенні на відсутність утримання, а послався на що?)) На відсутність регістрації батьківства.
Офігеть, кадр холоднокровно вбив п'ятьох людей, а ця гнида пропонує його звільнити, бо можливо його обідили. Головний месидж, до якого цей підар підводить людей- Цей проект треба згортати. Це він про державу Україна.
Hennady написав:У данній справі буква закону каже, що чоловік, який має на утриманні 3+ дітей, має право на відстрочку. Докази утримання надані, згідно букви закону відстрочка має бути надана. А те, що мати отримувала допомогу, не є сутністю данної справи і не може бути використано при винесенні рішення.
Чекайте, щось у мене не сходиться. Чоловік доводить, що утримував дітей цієї жінки. Хіба для цього не треба показати доходи жінки, з яких видно, що її дітей треба утримувати? А якщо довідка про доходи каже, що там є виплати від держави на дітей, то як чоловік доведе, що саме він їх утримував? Може він показати, що саме його гроші витрачалися на дітей, а не на його потреби та потреби жінки? Цікаво подивитись його докази.
Hennady написав:У данній справі буква закону каже, що чоловік, який має на утриманні 3+ дітей, має право на відстрочку. Докази утримання надані, згідно букви закону відстрочка має бути надана. А те, що мати отримувала допомогу, не є сутністю данної справи і не може бути використано при винесенні рішення.
Чекайте, щось у мене не сходиться. Чоловік доводить, що утримував дітей цієї жінки. Хіба для цього не треба показати доходи жінки, з яких видно, що її дітей треба утримувати? А якщо довідка про доходи каже, що там є виплати від держави на дітей, то як чоловік доведе, що саме він їх утримував? Можуе він показати, що саме його гроші витрачалися на дітей, а не на його потреби та потреби жінки? Цікаво подивитись його докази.