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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78547855785678577858>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:55

  sens написав:
  detroytred написав:
Є сухий факт: отой чолов'яга утримував і утримує. Факт при розгляді його справи стосовно відстрочки.
Навіть по букві закону -- відстрочка.

Стосовно ж що чоловік нажухував разом з матір'ю -- абсолютно окрема справа. Абсолютно окрема відповідальність.

Шахраї,обидва.

тоді мало би бути:
Маму в тюрму, співмешканця теж, дітей в інтернат (прийомні сім"ї). Система захищена. Порушники покарані, діти врятовані.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:57

  Hotab написав:detroytred
Ви знов скотились до емоцій і зойків.
Почитайте ще раз , яка процедура визнання, що він є утримувачем. Він подав про це до суду? Ні. Знаєте чому? Так. Що ще треба вам?
Рішення питання пльове. Подай , стань утримувачем і ТЦК до тебе не підійде за версту

Киньте посилання на ресурс, треба ознайомитися з повним рішенням суду, ми ж розуміємо - одна справа це розгляд справи одноосібно суддею , інша розглядати докази, слухати дебати .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:57

  Hotab написав:detroytred
Ви знов скотились до емоцій і зойків.
Почитайте ще раз , яка процедура визнання, що він є утримувачем. Він подав про це до суду? Ні. Знаєте чому? Так. Що ще треба вам?
Рішення питання пльове. Подай , стань утримувачем і ТЦК до тебе не підійде за версту

Де визначена процедура визначення утримувачем?
При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком.
Наприклад, по показу свідків в суді.

Було надано: справка з села про сумісне проживання, покази матері про утримання.
Суд не визнав, не послався у рішенні на відсутність утримання, а послався на що?))
На відсутність регістрації батьківства.

Де емоції?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:58

flyman


Маму в тюрму, співмешканця теж



А тебе в тюрму що до ТЦК не дійшов. Так?
Нє, ну а що, ти ж не читаючи ККУ всіх по тюрмам готовий, а себе чого ж?

При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком.


Він встановлював не це.
А щоб встановити «це», батько мав сам подати. До «цього».


Детройт, вас побанили всюди за зойки і емоції? ? Ви не здатні знайти самі інформацію?
https://inseinin.com.ua/tpost/s1lmd0svt ... h?amp=true
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:03

  Hennady написав:Щодо Рябчука...
Згоден на 100%

Офігеть, кадр холоднокровно вбив п'ятьох людей, а ця гнида пропонує його звільнити, бо можливо його обідили.
Головний месидж, до якого цей підар підводить людей- Цей проект треба згортати. Це він про державу Україна.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred, ти запарив флудити, для відстрочки є узгоджений пакет документів і ТЦК не може дати відстрочку, бо баба бабі сказала, що то його діти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:15

  Hennady написав:У данній справі буква закону каже, що чоловік, який має на утриманні 3+ дітей, має право на відстрочку. Докази утримання надані, згідно букви закону відстрочка має бути надана.
А те, що мати отримувала допомогу, не є сутністю данної справи і не може бути використано при винесенні рішення.

Чекайте, щось у мене не сходиться. Чоловік доводить, що утримував дітей цієї жінки. Хіба для цього не треба показати доходи жінки, з яких видно, що її дітей треба утримувати? А якщо довідка про доходи каже, що там є виплати від держави на дітей, то як чоловік доведе, що саме він їх утримував? Може він показати, що саме його гроші витрачалися на дітей, а не на його потреби та потреби жінки? Цікаво подивитись його докази.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:15

  Hotab написав:При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком.


Він встановлював не це.
А щоб встановити «це», батько мав сам подати. До «цього».


Детройт, вас побанили всюди за зойки і емоції? ? Ви не здатні знайти самі інформацію?
https://inseinin.com.ua/tpost/s1lmd0svt ... h?amp=true[/quote]
А що встановлював суд? Що?
Чи має право на відстрочку отой чоловік.
Право на відстрочку.

І у вашому ж посиланні:
такими доказами можуть бути:
- довідка про осіб, що спільно проживають;

Довідка була. Покази свідка (матері!) про утримання були.
Що ще вам і суду треба???

І суд у відмові послався на що?
На відсутність регістрації батьком.
А не на відсутність утримання дітей чоловіком.

Де емоції?
Намагається перейти на особисті (от зараз до чогось притулили-вигадали про банили за емоції, зойки --- саме ви.). Це факт.
Капець...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:17

  fler написав:
  Hennady написав:У данній справі буква закону каже, що чоловік, який має на утриманні 3+ дітей, має право на відстрочку. Докази утримання надані, згідно букви закону відстрочка має бути надана.
А те, що мати отримувала допомогу, не є сутністю данної справи і не може бути використано при винесенні рішення.

Чекайте, щось у мене не сходиться. Чоловік доводить, що утримував дітей цієї жінки. Хіба для цього не треба показати доходи жінки, з яких видно, що її дітей треба утримувати? А якщо довідка про доходи каже, що там є виплати від держави на дітей, то як чоловік доведе, що саме він їх утримував? Можуе він показати, що саме його гроші витрачалися на дітей, а не на його потреби та потреби жінки? Цікаво подивитись його докази.

Та не видно))

*Окремо він зауважив, що є єдиним годувальником сім’ї, працює на сільськогосподарських роботах, де допомагає вирощувати городину.*
https://varta1.com.ua/news/na-poltavshc ... 79874.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:19

  Hotab написав:flyman


Маму в тюрму, співмешканця теж



А тебе в тюрму що до ТЦК не дійшов. Так?
Нє, ну а що, ти ж не читаючи ККУ всіх по тюрмам готовий, а себе чого ж?

При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком.


Він встановлював не це.
А щоб встановити «це», батько мав сам подати. До «цього».


Детройт, вас побанили всюди за зойки і емоції? ? Ви не здатні знайти самі інформацію?
https://inseinin.com.ua/tpost/s1lmd0svt ... h?amp=true


Проте для суду необхідно надати докази того, що діти дійсно перебувають на утриманні військовослужбовця

то для Успіха-долярчика know-how читати 3 рази для правильного плану В, шевелячи губами
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 кві, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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