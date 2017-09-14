Ти запарив флудити.
ТЦК і пакувати у бусіки не може, бо всл всл сказав, що люди потрібні.
А про твої пісні про колінки так і овсі)))
Флудераст. Чистий.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:20
Ти запарив флудити.
ТЦК і пакувати у бусіки не може, бо всл всл сказав, що люди потрібні.
А про твої пісні про колінки так і овсі)))
Флудераст. Чистий.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:23
Я про це спеціально промовчав.
І показав, що навіть для військовослужбовця отих доказів в суді було б достатньо.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:27
Зачем??? -- банально доказательство от обратного: нужны ли "доходи жінки" для подачи на алименты?
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:30
detroytred
Так. А не факт утримання.
Якщо не дійшло, що це різні суди, то не дійде.
Було б позитивне рішення суду по факту утримання , другого суду б не було.
Як би ви не крутили тухесом, система вибудована так, що іди приймай на себе дітей (позбавляй сам виплат від держави) і отримуй бронь. Не хочеш (хочеш виплати) , ніхто ж не змушує. Але броні нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:33
Я согласен с sens, что надо прочесть первоисточник в реестре.
Вопрос. Почему суд, исходя из заметки, сослался на причинe отсутствия оформленного отцовства, а не на отсуствие доказанности факта содержания детей подсудимым ?
По вашей ссылке можно увидеть, что:
діти дійсно перебувають на утриманні військовослужбовця, такими доказами можуть бути:
довідка про осіб, що спільно проживають;
Что мешает суду в уголовном процессе обратиться до роз'яснень Постанови Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» ? Суд то в своих выводах применил Семейный Кодекс.
Востаннє редагувалось tumos в Сер 24 кві, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:35
tumos
В каком?
Ну так если бы тратились к суду установить, что они на утрыманни, он бы и не отказал. Этой доводки и слов мамы достаточно,
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:36
Ага.
Не дійде.
В рішенні суду про що?
Про відмовити, тому що не має права на відстрочку. Тому ще не має реєстрації батьком.
Хоча по закону повинно було б про -- тому що НЕ утримує 3+ дітей.
Цитата для вас)))
*Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації...*
*Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.*
Не дійде))))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 12:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:38
Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації...*
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Что просили, то и установил.
Після відповідного рішення суду.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:40
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