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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7855785678577858>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:20

  unicdima написав:detroytred, ти запарив флудити, для відстрочки є узгоджений пакет документів і ТЦК не може дати відстрочку, бо баба бабі сказала, що то його діти.

Ти запарив флудити.

ТЦК і пакувати у бусіки не може, бо всл всл сказав, що люди потрібні.

А про твої пісні про колінки так і овсі)))
Флудераст. Чистий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:23

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman


Маму в тюрму, співмешканця теж



А тебе в тюрму що до ТЦК не дійшов. Так?
Нє, ну а що, ти ж не читаючи ККУ всіх по тюрмам готовий, а себе чого ж?

При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком.


Він встановлював не це.
А щоб встановити «це», батько мав сам подати. До «цього».


Детройт, вас побанили всюди за зойки і емоції? ? Ви не здатні знайти самі інформацію?
https://inseinin.com.ua/tpost/s1lmd0svt ... h?amp=true


Проте для суду необхідно надати докази того, що діти дійсно перебувають на утриманні військовослужбовця

то для Успіха-долярчика know-how читати 3 рази для правильного плану В, шевелячи губами

Я про це спеціально промовчав.
І показав, що навіть для військовослужбовця отих доказів в суді було б достатньо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:27

  fler написав:
  Hennady написав:У данній справі буква закону каже, що чоловік, який має на утриманні 3+ дітей, має право на відстрочку. Докази утримання надані, згідно букви закону відстрочка має бути надана.
А те, що мати отримувала допомогу, не є сутністю данної справи і не може бути використано при винесенні рішення.

Хіба для цього не треба показати доходи жінки, з яких видно, що її дітей треба утримувати?

Зачем??? -- банально доказательство от обратного: нужны ли "доходи жінки" для подачи на алименты?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:30

detroytred

що встановлював суд? Що?
Чи має право на відстрочку отой чоловік.
Право на відстрочку.




Так. А не факт утримання.
Якщо не дійшло, що це різні суди, то не дійде.
Було б позитивне рішення суду по факту утримання , другого суду б не було.
Як би ви не крутили тухесом, система вибудована так, що іди приймай на себе дітей (позбавляй сам виплат від держави) і отримуй бронь. Не хочеш (хочеш виплати) , ніхто ж не змушує. Але броні нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:33

  Hotab написав:Детройт, вас побанили всюди за зойки і емоції? ? Ви не здатні знайти самі інформацію?
https://inseinin.com.ua/tpost/s1lmd0svt ... h?amp=true


Я согласен с sens, что надо прочесть первоисточник в реестре.
Вопрос. Почему суд, исходя из заметки, сослался на причинe отсутствия оформленного отцовства, а не на отсуствие доказанности факта содержания детей подсудимым ?
По вашей ссылке можно увидеть, что:
діти дійсно перебувають на утриманні військовослужбовця, такими доказами можуть бути:
довідка про осіб, що спільно проживають;

Что мешает суду в уголовном процессе обратиться до роз'яснень Постанови Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» ? Суд то в своих выводах применил Семейный Кодекс.
Востаннє редагувалось tumos в Сер 24 кві, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:35

tumos


у в уголовном процессе

В каком?

По вашей ссылке можно увидеть, что:
діти дійсно перебувають на утриманні військовослужбовця, такими доказами можуть бути:
довідка про осіб, що спільно проживають;


Ну так если бы тратились к суду установить, что они на утрыманни, он бы и не отказал. Этой доводки и слов мамы достаточно,
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:36

  Hotab написав:detroytred

що встановлював суд? Що?
Чи має право на відстрочку отой чоловік.
Право на відстрочку.




Так. А не факт утримання.
Якщо не дійшло, що це різні суди, то не дійде.

Ага.
Не дійде.

В рішенні суду про що?
Про відмовити, тому що не має права на відстрочку. Тому ще не має реєстрації батьком.

Хоча по закону повинно було б про -- тому що НЕ утримує 3+ дітей.

Цитата для вас)))
*Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації...*

*Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.*

Не дійде))))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 12:39, всього редагувалось 2 разів.
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  Hotab написав:tumos


у в уголовном процессе

В каком?


Не понял вопрос.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:38

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації...*

[/quote]
Что просили, то и установил.
чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.*


Після відповідного рішення суду.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:40

  Hotab написав:tumos
Где взялся уголовный процесс?

Вроде его осудили. Прочту заметку еще раз.
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