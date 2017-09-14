Ага))
Тому що не зареєстрований батьком.
Замість права на відстрочку:
*Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.*
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:41
Ага))
Тому що не зареєстрований батьком.
Замість права на відстрочку:
*Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.*
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:41
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:47
В ході судового процесу встановлюються усі підстави, факти, розглядаються усі докази (покази).
Для цього саме й суд. Розгляд справи. Всебічний розгляд справи. І іменем України рішення. Після всебічного розгляду.
А не просто рішення без розгляду.
Типу нема, то й нема.
По суті ТЦК подав до суду лише замість нього. І все.
Ролі хто і коли ніякої нема.
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:53
detroytred
Ні)
Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))
Це вам так хочеться)
Додано: Сер 24 кві, 2024 12:56
Навіщо вигадувати, що мені хочеться?
Коли вп'яте підкреслюю -- про право на відстрочку.
Яке і повинно буде з'ясуватися в процесі розгляду в суді. Має право чи ні.
Для чого суд розглядає всебічно усе, що є. Хоч може він інвалід... чи ще що. Розглядали наявність утримування 3+ дітей.
Чому вам хочеться мені приписати "Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))" - хз.
Далі самі.
Бо ще щось вигадаєте. А мені спростовуй. Перейшли на класику -- вигадувань зі стелі.
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