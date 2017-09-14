RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7855785678577858
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:41

  Hotab написав:tumos
Где взялся уголовный процесс?

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації...*


Что просили, то и установил.

Ага))
Тому що не зареєстрований батьком.

Замість права на відстрочку:
*Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.*
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28275
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:41

  tumos написав:
  Hotab написав:tumos
Где взялся уголовный процесс?

Вроде его осудили. Прочту заметку еще раз.

Наверное. То я не дочитал об обвинении.
Тогда тем более, абсолютно разные ж предметы устанавливали.
Hotab
 
Повідомлень: 12053
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:47

  Hotab написав:Після відповідного рішення суду.

В ході судового процесу встановлюються усі підстави, факти, розглядаються усі докази (покази).

Для цього саме й суд. Розгляд справи. Всебічний розгляд справи. І іменем України рішення. Після всебічного розгляду.
А не просто рішення без розгляду.
Типу нема, то й нема.

По суті ТЦК подав до суду лише замість нього. І все.
Ролі хто і коли ніякої нема.
detroytred
 
Повідомлень: 28275
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:53

detroytred

По суті ТЦК подав до суду лише замість нього


Ні)
Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))
Це вам так хочеться)
Hotab
 
Повідомлень: 12053
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:56

  Hotab написав:detroytred

По суті ТЦК подав до суду лише замість нього


Ні)
Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))
Це вам так хочеться)

Навіщо вигадувати, що мені хочеться?
Коли вп'яте підкреслюю -- про право на відстрочку.
Яке і повинно буде з'ясуватися в процесі розгляду в суді. Має право чи ні.
Для чого суд розглядає всебічно усе, що є. Хоч може він інвалід... чи ще що. Розглядали наявність утримування 3+ дітей.

Чому вам хочеться мені приписати "Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))" - хз.

Далі самі.
Бо ще щось вигадаєте. А мені спростовуй. Перейшли на класику -- вигадувань зі стелі.
detroytred
 
Повідомлень: 28275
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7855785678577858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27005
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 187765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 619037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2340)
24.04.2024 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.