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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24
Slon_Nosov написав: cherchiltank написав: Примат написав:
столько людей погибает из-за одного придурка
Одного? Там 140 мільйонів дибілів)
є ще один гравець членом на роялі, який вірішив розміром помірятись...
прихильник простих рішень...
Ти звинувачуєш президента України у війні?
Звідки ти пишеш?)
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cherchiltank
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24
flyman написав:
прийде допомога
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Faceless
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24
Кремль хочет если не съесть Харьков, то сильно его надкусить. Понимая, что через месяц усилится и защита Харькова, и обстрелы приграничных районов пока еще росии, путин хочет максимально продвинуться вперед, чтобы уйти в глухую оборону потом, удерживая захваченное ранее.
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buratinyo
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24
buratinyo
А я еще добавлю, что с чего бы суду без обращения «папы» с соответсвующим ходатайством к суду, устанавливать факт его отцовства или утрымання? Папа об этом не просит, может даже и не желает, а суд должен его на это подцепить?)
А завтра он скажет, что он никакой не утрымувач?
Потому и есть процедура, что инициатива должна от папы и исходить. Если он этого хочет, конечно. А уж суд отдельным решением должен это признать, или не признать.Hennady
Очевидно, що
Обычно самые непонятные вещи начинают со слов «очевидно»))
Кому очевидно? Лично вам? Даже суду не очевидно))
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 кві, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24
Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:26
Vadim_ написав: mephala написав: Shaman написав:
у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні
так все же - законы соблюдаются по духу или по букве?
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають
троє і більше дітей віком до 18 років;
суд отказал по причине того что не является отцом (нет бумаг подтверждающих отцовство)
Если это добуквенно из закона то какая разница отец он или не отец?
а якщо тато платить аліменти - тоді як? хто утримує?
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Shaman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:26
Hotab написав:detroytred
По суті ТЦК подав до суду лише замість нього
Ні)
Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))
Це вам так хочеться)
Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.
Для Мемфала, жаль, опять беспренципность первого сорта отца или опекуна... А не "ой так я же отец! мы просто не думали". Незнание закона не освобождает от ответственности.
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stm
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:29
cherchiltank написав:
Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)
Ты прискакал? Или ты дефективный ?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:30
cherchiltank написав: Slon_Nosov написав: Примат написав:
столько людей погибает из-за одного придурка
Одного? Там 140 мільйонів дибілів)
є ще один гравець членом на роялі, який вірішив розміром помірятись...
прихильник простих рішень...
Ти звинувачуєш президента України у війні?
Звідки ти пишеш?)
Правильно пишет
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:33
stm написав: Hotab написав:detroytred
По суті ТЦК подав до суду лише замість нього
Ні)
Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))
Це вам так хочеться)
Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.
Для Мемфала, жаль, опять беспренципность первого сорта отца или опекуна... А не "ой так я же отец! мы просто не думали". Незнание закона не освобождает от ответственности.
отєц нє тот, хто зачал, а тот, кто воспітал (нє тот хто роділ, а хто тугосєрє борщ в міску наліл)
...
а єслі послє одного, істчо куча воспитателів, что все отці? Ілі только послєдній
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