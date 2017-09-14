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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78587859786078617862 ... 7864>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24

  Slon_Nosov написав:
  cherchiltank написав:
  Примат написав:столько людей погибает из-за одного придурка

Одного? Там 140 мільйонів дибілів)


є ще один гравець членом на роялі, який вірішив розміром помірятись...
прихильник простих рішень... :evil:

Ти звинувачуєш президента України у війні?
Звідки ти пишеш?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:прийде допомога
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24

Переживаю за Харьков

Кремль хочет если не съесть Харьков, то сильно его надкусить. Понимая, что через месяц усилится и защита Харькова, и обстрелы приграничных районов пока еще росии, путин хочет максимально продвинуться вперед, чтобы уйти в глухую оборону потом, удерживая захваченное ранее.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24

buratinyo
А я еще добавлю, что с чего бы суду без обращения «папы» с соответсвующим ходатайством к суду, устанавливать факт его отцовства или утрымання? Папа об этом не просит, может даже и не желает, а суд должен его на это подцепить?)
А завтра он скажет, что он никакой не утрымувач?
Потому и есть процедура, что инициатива должна от папы и исходить. Если он этого хочет, конечно. А уж суд отдельным решением должен это признать, или не признать.

Hennady
Очевидно, що


Обычно самые непонятные вещи начинают со слов «очевидно»))
Кому очевидно? Лично вам? Даже суду не очевидно))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:26

  Vadim_ написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:у дитини є тато, є вітчим. для відстрочки буде рахуватися в обох? напевне, ні. тому так, зараз прив'язка зроблена до батьківства. бо за законом тато має платити аліменти, незалежно від того, вийшла жінка заміж ще раз чи ні


так все же - законы соблюдаются по духу или по букве?

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

суд отказал по причине того что не является отцом (нет бумаг подтверждающих отцовство)

Если это добуквенно из закона то какая разница отец он или не отец?

а якщо тато платить аліменти - тоді як? хто утримує?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:26

  Hotab написав:detroytred

По суті ТЦК подав до суду лише замість нього


Ні)
Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))
Це вам так хочеться)

Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.
Для Мемфала, жаль, опять беспренципность первого сорта отца или опекуна... А не "ой так я же отец! мы просто не думали". Незнание закона не освобождает от ответственности.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:29

  cherchiltank написав:Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)

Ты прискакал? Или ты дефективный ?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:30

  cherchiltank написав:
  Slon_Nosov написав:
  Примат написав:столько людей погибает из-за одного придурка
Одного? Там 140 мільйонів дибілів)


є ще один гравець членом на роялі, який вірішив розміром помірятись...
прихильник простих рішень... :evil:

Ти звинувачуєш президента України у війні?
Звідки ти пишеш?)

Правильно пишет
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:33

  stm написав:
  Hotab написав:detroytred

По суті ТЦК подав до суду лише замість нього


Ні)
Він подав не про встановлення батьківства чи опікунства))
Це вам так хочеться)

Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.
Для Мемфала, жаль, опять беспренципность первого сорта отца или опекуна... А не "ой так я же отец! мы просто не думали". Незнание закона не освобождает от ответственности.

отєц нє тот, хто зачал, а тот, кто воспітал (нє тот хто роділ, а хто тугосєрє борщ в міску наліл)

...
а єслі послє одного, істчо куча воспитателів, что все отці? Ілі только послєдній
flyman
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