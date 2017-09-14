|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:36
flyman
рояль за 4 тижні опівночі перетвориться в гарбуза, далі почнуть приміряти загубленого капця
Це навряд. А от бронік на тебе можуть. Але не 4 тижні, трішки довше.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12060
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2215 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:38
buratinyo написав:
Кремль хочет если не съесть Харьков, то сильно его надкусить. Понимая, что через месяц усилится и защита Харькова, и обстрелы приграничных районов пока еще росии, путин хочет максимально продвинуться вперед, чтобы уйти в глухую оборону потом, удерживая захваченное ранее.
нема чим кусати. тому максимум - терор ракетами та шахедами...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5953
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:41
cherchiltank написав: Slon_Nosov написав: cherchiltank написав:
є ще один гравець членом на роялі, який вірішив розміром помірятись...
прихильник простих рішень...
Ти звинувачуєш президента України у війні?
Звідки ти пишеш?)
Це як на північних болотах можуть посадити за слово "хуйл0", хоча не обовьязково казати його призвіще, всі і так знають хто це?
Я звинувачую будь яку людину яка береться за роботу яку не вміє виконувати.
Особливо коли це впливає на результат життя або смерть. Сподіваюсь тобі вистачить розуму не сідіти за кермо якщо раніше не навчався цьому або робити операцію на сердці не будучі лікарем.
Деякі дії та рішення найвеличнішого мають ознаки державної зради.
Пишу тобі з Києва.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 24 кві, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2481
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:42
flyman написав:
отєц нє тот, хто зачал, а тот, кто воспітал (нє тот хто роділ, а хто тугосєрє борщ в міску наліл)
...
а єслі послє одного, істчо куча воспитателів, что все отці? Ілі только послєдній
В понятии закона и семейного права. Отец один - либо кто в свидетельстве о рождении и не имеет долга по алиментам, либо усыновитель, когда предыдущий отказался в суде и было одобрено усыновление.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4849
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:51
flyman написав: sens написав: detroytred написав:
Є сухий факт: отой чолов'яга утримував і утримує. Факт при розгляді його справи стосовно відстрочки.
Навіть по букві закону -- відстрочка.
Стосовно ж що чоловік нажухував разом з матір'ю -- абсолютно окрема справа. Абсолютно окрема відповідальність.
Шахраї,обидва.
тоді мало би бути:
Маму в тюрму, співмешканця теж, дітей в інтернат (прийомні сім"ї). Система захищена. Порушники покарані, діти врятовані.
вполне вероятное развития событий скажем в Германии)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13613
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:52
Цікавий момент: по букві закону виходить, що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Повинні надати підтвердження саме утримання дітей.
?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28286
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:53
tumos написав:
Я согласен с sens, что надо прочесть первоисточник в реестре.
Вопрос. Почему суд, исходя из заметки, сослался на причинe отсутствия оформленного отцовства, а не на отсуствие доказанности факта содержания детей подсудимым ?
По вашей ссылке можно увидеть, что:діти дійсно перебувають на утриманні військовослужбовця, такими доказами можуть бути:
довідка про осіб, що спільно проживають;
Что мешает суду в уголовном процессе обратиться до роз'яснень Постанови Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»
? Суд то в своих выводах применил Семейный Кодекс.
ИМХО нужно в первую очередь прочитать как была составлена позовна заява.
если она составлена правильно а не просто хочу отсрочку то решение суда как из кацапстана по принципу партия сказала все на фронт.
кстати как я посмотрю не все понимают что в суд можно писать несколько вопросов в рамках одного дела и орут про то что нужно было прийти уже с решением про утримання. я тихо в шоке.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9176
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:54
stm
Меня еще удивляет щедрость государства в вопросе матерей-одиночек. О чем речь? Маме достаточно при регистрации ребенка в свидетельстве о рождении просто сказать «нету! Не знаю», и она одиночка. Папа лежит в их совместной квартире на диване, никуда не девался, жив-здоров, работает, но мама документально одиночка.
В схеме, когда оба принадлежат к интересным категориям, бонусы на этом (2.5 т грн одиночке) не заканчиваются. Каждый (папа и мама) стоит в очереди на жилье отдельно, и получают две.
Забавно, что форумные борцуны с смоктунами бюджетных сисек и крикуны о сортах и неравенстве тут ничего не подозревают))
що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Ні, ця умова номер 1. Вона необхідна і майже достатня (нема боргу по аліментам). Тобто більше нічого доводити не треба. Але в вашій притягнутій сюди історії перша умова не виконана, а по другу він не просив.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 кві, 2024 13:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12060
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2215 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:57
mephala написав: tumos написав:
Я согласен с sens, что надо прочесть первоисточник в реестре.
Вопрос. Почему суд, исходя из заметки, сослался на причинe отсутствия оформленного отцовства, а не на отсуствие доказанности факта содержания детей подсудимым ?
По вашей ссылке можно увидеть, что:діти дійсно перебувають на утриманні військовослужбовця, такими доказами можуть бути:
довідка про осіб, що спільно проживають;
Что мешает суду в уголовном процессе обратиться до роз'яснень Постанови Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»
? Суд то в своих выводах применил Семейный Кодекс.
ИМХО нужно в первую очередь прочитать как была составлена позовна заява.
если она составлена правильно а не просто хочу отсрочку то решение суда как из кацапстана по принципу партия сказала все на фронт.
кстати как я посмотрю не все понимают что в суд можно писать несколько вопросов в рамках одного дела и орут про то что нужно было прийти уже с решением про утримання. я тихо в шоке.
Визнаю, що сам трохи помилявся. Не помітив.
В позові.
Позов саме про ухилення від вслужби.
Але суті це не міняє.
Бо все рівно все зводиться до чи мав право на відстрочку.
Звинувачений же сам визнав свою провину...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28286
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:58
kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує
захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті, хто нехтує своїми обовʼязками - втрачає базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)
Шось чув про Конституцію і захист права власності? Схоже ні
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов
, Xenon
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|27058
|
|
|1493
|187811
|
|
|6076
|619173
|
|