|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:58
detroytred написав:
Де визначена процедура визначення утримувачем?
При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей
. Отим чоловіком.
Наприклад, по показу свідків в суді.
верните себе аву, реально гармонично было...
"мать-одиночка" цмулыть сиську в семь глоток, это документально подтвержденный факт
если она не "мать одиночка" как всегда заявляла а детей по факту содержит гражданский муж то это статья УК
так что "все просто", трусы/крестик...
кстати как то не понял какие доходы имеет "содержатель" 7ми детей...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13613
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:59
detroytred написав:
Ти запарив флудити.
в зеркало давно заглядывал???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13613
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:59
Hotab написав:stm
Меня еще удивляет щедрость государства в вопросе матерей-одиночек. О чем речь? Маме достаточно при регистрации ребенка в свидетельстве о рождении просто сказать «нету! Не знаю», и она одиночка. Папа лежит в их совместной квартире на диване, никуда не девался, жив-здоров, работает, но мама документально одиночка.
В схеме, когда оба принадлежат к интересным категориям, бонусы на этом (2.5 т грн одиночке) не заканчиваются. Каждый (папа и мама) стоит в очереди на жилье отдельно, и получают две.
Забавно, что форумные борцуны с смоктунами бюджетных сисек и крикуны о сортах и неравенстве тут ничего не подозревают))
Вас дивує, що при демократії))) і отих цінностей недостойні мають занадтий захист, допомогу та права?
Так це і є її сутність...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28286
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:59
Hennady написав:
unicdima, по Рябчуку
Неповнолітню доньку чоловіка звалтували девятеро відморозків, донька стала інвалідом, викинулася з даху, самогубство. Суди не допомогли, тягнуться роками, за відморозків є кому заступитись. Чоловік з горя, доведений до відчаю, пятьох вбиває, чьотирьох ранить.
У всій цій ситуації судом ніякі обставини не беруться до уваги, розглядається тільки його ступінь вини. На довічне "ублюдка"? Його ж просто "обідили" чи не так?
Це вже ти сам придумав для виправдання Рябчука.
Як бачим Рябчук вбивав всіх хто був там, в тому числі і жінок, розкажи батькам загиблих і поранених, що його треба відпустити, бо як тобі здається хтось його обідив.
Там ще є мутняк з його матір'ю і сестрою в РФ і поїздкою Рябчука до Росії.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2765
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:01
Прохожий написав: detroytred написав:
Ти запарив флудити.
в зеркало давно заглядывал???
Ти там в дзеркалі з отаким флудом маячиш.
І ще після своєї)) ж рефлексії по темі отого подружжя.
Цирк. Чи якась секта.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28286
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:03
flyman написав: Slon_Nosov написав: cherchiltank написав:
Одного? Там 140 мільйонів дибілів)
є ще один гравець членом на роялі, який вірішив розміром помірятись...
прихильник простих рішень...
рояль за 4 тижні опівночі перетвориться в гарбуза, далі почнуть приміряти загубленого капця
Нічого не буде, і далі він буде легальним, але чи буде легітимним - питання (умнвно кажучи рейтинг)...а от якшо перестане бути легітимним, от тоді і почнеться...
Не впевнений, шо війни можна було уникнути (хоча цього ніхто вже не скаже напевно), бо факт доконаний, але те, шо влада наробила купу помилок, то це факт: починаючи із хрінової підготовки до війни і про*баного півдня, провалами дипломатіі, закінчуючи закритими кордонами і тд
Востаннє редагувалось Sidus
в Сер 24 кві, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:04
detroytred написав:
Цікавий момент: по букві закону виходить, що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Повинні надати підтвердження саме утримання дітей.
?
Вы имбецил или так хорошо притворяетесь?
Ремарка. По закону имбецила осудить нельзя, он не в курсе что делает.
Востаннє редагувалось stm
в Сер 24 кві, 2024 14:06, всього редагувалось 2 разів.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4849
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:05
Пристреліть хтось detroytredа
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2765
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:06
detroytred
Вас дивує, що при демократії))) і отих цінностей недостойні мають занадтий захист, допомогу та права?
Так це і є її сутність...
У вас може вийти цікавий і предметний діалог з ще одним поціновувачем (але таким самим однобоким) європейський цінностей. Отим, який вам розкаже який ви сорт і скільки ви винні йому за пожиттєве цмудіння бюдюеиних сісьок))
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 кві, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12060
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2215 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:06
stm написав: detroytred написав:
Цікавий момент: по букві закону виходить, що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Повинні надати підтвердження саме утримання дітей.
?
Вы имбецил или так хорошо претворяетесь?
Ремарка. По закону имбецила осудить нельзя, он не в курсе что делает.
Ти хто, воїн?
За себе. За себе давай.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28286
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов
, Xenon
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|27058
|
|
|1493
|187811
|
|
|6076
|619174
|
|