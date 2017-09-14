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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78607861786278637864>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Де визначена процедура визначення утримувачем?
При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком.
Наприклад, по показу свідків в суді.

верните себе аву, реально гармонично было...

"мать-одиночка" цмулыть сиську в семь глоток, это документально подтвержденный факт
если она не "мать одиночка" как всегда заявляла а детей по факту содержит гражданский муж то это статья УК
так что "все просто", трусы/крестик...

кстати как то не понял какие доходы имеет "содержатель" 7ми детей...
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти запарив флудити.

в зеркало давно заглядывал???
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:59

  Hotab написав:stm
Меня еще удивляет щедрость государства в вопросе матерей-одиночек. О чем речь? Маме достаточно при регистрации ребенка в свидетельстве о рождении просто сказать «нету! Не знаю», и она одиночка. Папа лежит в их совместной квартире на диване, никуда не девался, жив-здоров, работает, но мама документально одиночка.
В схеме, когда оба принадлежат к интересным категориям, бонусы на этом (2.5 т грн одиночке) не заканчиваются. Каждый (папа и мама) стоит в очереди на жилье отдельно, и получают две.
Забавно, что форумные борцуны с смоктунами бюджетных сисек и крикуны о сортах и неравенстве тут ничего не подозревают))

Вас дивує, що при демократії))) і отих цінностей недостойні мають занадтий захист, допомогу та права?

Так це і є її сутність...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:59

  Hennady написав:unicdima, по Рябчуку
Неповнолітню доньку чоловіка звалтували девятеро відморозків, донька стала інвалідом, викинулася з даху, самогубство. Суди не допомогли, тягнуться роками, за відморозків є кому заступитись. Чоловік з горя, доведений до відчаю, пятьох вбиває, чьотирьох ранить.
У всій цій ситуації судом ніякі обставини не беруться до уваги, розглядається тільки його ступінь вини. На довічне "ублюдка"? Його ж просто "обідили" чи не так?

Це вже ти сам придумав для виправдання Рябчука.
Як бачим Рябчук вбивав всіх хто був там, в тому числі і жінок, розкажи батькам загиблих і поранених, що його треба відпустити, бо як тобі здається хтось його обідив.
Там ще є мутняк з його матір'ю і сестрою в РФ і поїздкою Рябчука до Росії.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:01

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Ти запарив флудити.

в зеркало давно заглядывал???

Ти там в дзеркалі з отаким флудом маячиш.
І ще після своєї)) ж рефлексії по темі отого подружжя.
Цирк. Чи якась секта.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:03

  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
  cherchiltank написав:Одного? Там 140 мільйонів дибілів)


є ще один гравець членом на роялі, який вірішив розміром помірятись...
прихильник простих рішень... :evil:

рояль за 4 тижні опівночі перетвориться в гарбуза, далі почнуть приміряти загубленого капця


Нічого не буде, і далі він буде легальним, але чи буде легітимним - питання (умнвно кажучи рейтинг)...а от якшо перестане бути легітимним, от тоді і почнеться...
Не впевнений, шо війни можна було уникнути (хоча цього ніхто вже не скаже напевно), бо факт доконаний, але те, шо влада наробила купу помилок, то це факт: починаючи із хрінової підготовки до війни і про*баного півдня, провалами дипломатіі, закінчуючи закритими кордонами і тд
Востаннє редагувалось Sidus в Сер 24 кві, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:04

  detroytred написав:Цікавий момент: по букві закону виходить, що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Повинні надати підтвердження саме утримання дітей.

?

Вы имбецил или так хорошо притворяетесь?
Ремарка. По закону имбецила осудить нельзя, он не в курсе что делает.
Востаннє редагувалось stm в Сер 24 кві, 2024 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пристреліть хтось detroytredа
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:06

detroytred
Вас дивує, що при демократії))) і отих цінностей недостойні мають занадтий захист, допомогу та права?

Так це і є її сутність...


У вас може вийти цікавий і предметний діалог з ще одним поціновувачем (але таким самим однобоким) європейський цінностей. Отим, який вам розкаже який ви сорт і скільки ви винні йому за пожиттєве цмудіння бюдюеиних сісьок))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:06

  stm написав:
  detroytred написав:Цікавий момент: по букві закону виходить, що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Повинні надати підтвердження саме утримання дітей.

?

Вы имбецил или так хорошо претворяетесь?
Ремарка. По закону имбецила осудить нельзя, он не в курсе что делает.

Ти хто, воїн?
За себе. За себе давай.
detroytred
 
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