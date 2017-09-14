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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7861786278637864>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:07

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Цікавий момент: по букві закону виходить, що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Повинні надати підтвердження саме утримання дітей.

?

Вы имбецил или так хорошо претворяетесь?
Ремарка. По закону имбецила осудить нельзя, он не в курсе что делает.

Ти хто, воїн?
За себе. За себе давай.

Т.е. дееспособный. И будучи в здравом рассудке сомневаетесь в решении суда?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:07

  Hotab написав:detroytred
Вас дивує, що при демократії))) і отих цінностей недостойні мають занадтий захист, допомогу та права?

Так це і є її сутність...


У вас може вийти цікавий і предметний діалог з ще одним поціновувачем (але таким самим однобоким) європейський цінностей. Отим, який вам розкаже який ви сорт і скільки ви винні йому за пожиттєве цмудіння бюдюеиних сісьок))

Вже був цей діалог. Вже був.
Я вам про це вдруге нагадую.
А ви знов.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sidus написав:Шось чув про Конституцію і захист права власності? Схоже ні
як кажуть знаючі люди - «дуже важко збирати з підлоги вибиті зуби поламаними пальцями»)))

так же важко захищати свою власність з-за кордону без загранпаспортів)

а якщо серйозно я звичайно ж не збирався ні в кого нічого забирати, але животний страх ухилянтів за своє життя та майно дуже смішить)

обома руками підтримую дії влади по обмеженню прав ухилянтів, якщо вони вважають що нічого не винні країні - це обовʼязково має бути взаємним
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:11

detroytred
Вже був цей діалог. Вже був.
Я вам про це вдруге нагадую.


Діалог був, результату нема. Ви довели йому , що нічого не винні? Ні!
Ідіть , завершіть справу. Там треба до істини дійти! :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:12

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Вы имбецил или так хорошо претворяетесь?
Ремарка. По закону имбецила осудить нельзя, он не в курсе что делает.

Ти хто, воїн?
За себе. За себе давай.

Т.е. дееспособный. И будучи в здравом рассудке сомневаетесь в решении суда?

Поки маю більше сумніву стосовно вас.

Ви знов, як завжди, перейшли від обговорення питання дискусії до обговорення, генерації претензій, образ до учасника.
Смішно...
За себе, за себе давай. Якщо хочеш на особистості. До схочу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:14

  Hotab написав:detroytred
Вже був цей діалог. Вже був.
Я вам про це вдруге нагадую.


Діалог був, результату нема. Ви довели йому , що нічого не винні? Ні!
Ідіть , завершіть справу. Там треба до істини дійти! :lol:

Я зобов'язаний довести?
З чого би це?

У вас помилка, як і завжди, в самому початку...
А без неї ніяк. Далі будувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:14

detroytred

Я зобов'язаний довести?
З чого би це?


Бо цінності ж одні. Європейські. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:15

  Hotab написав:detroytred

Я зобов'язаний довести?
З чого би це?


Бо цінності ж одні. Європейські. :lol:

Отож.
В яких свобода вибору, а не ваші вказівки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:18

  cherchiltank написав:Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)

Дехто - залізничним транспортом))))
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:19

  sens написав:
  Hotab написав:detroytred
Ви знов скотились до емоцій і зойків.
Почитайте ще раз , яка процедура визнання, що він є утримувачем. Він подав про це до суду? Ні. Знаєте чому? Так. Що ще треба вам?
Рішення питання пльове. Подай , стань утримувачем і ТЦК до тебе не підійде за версту

Киньте посилання на ресурс, треба ознайомитися з повним рішенням суду, ми ж розуміємо - одна справа це розгляд справи одноосібно суддею , інша розглядати докази, слухати дебати .

17.04.2024 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 533/316/24

Провадження № 1-кп/533/49/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року селище Козельщина

...
УХВАЛИВ:

Визнати винуватим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Згідно зі ч. 1 ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням зі встановленням іспитового строку 2 роки.

Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Козельщинський районний суд Полтавської області.

Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України цей вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судового рішення судом апеляційної інстанції.
...

https://reyestr.court.gov.ua/Review/118424200

P.S. Выделено жирным как в оригинале.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 24 кві, 2024 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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