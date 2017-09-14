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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7861786278637864
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:19

  unicdima написав:
  Hennady написав:unicdima, по Рябчуку
Неповнолітню доньку чоловіка звалтували девятеро відморозків, донька стала інвалідом, викинулася з даху, самогубство. Суди не допомогли, тягнуться роками, за відморозків є кому заступитись. Чоловік з горя, доведений до відчаю, пятьох вбиває, чьотирьох ранить.
У всій цій ситуації судом ніякі обставини не беруться до уваги, розглядається тільки його ступінь вини. На довічне "ублюдка"? Його ж просто "обідили" чи не так?

Це вже ти сам придумав для виправдання Рябчука.
Як бачим Рябчук вбивав всіх хто був там, в тому числі і жінок, розкажи батькам загиблих і поранених, що його треба відпустити, бо як тобі здається хтось його обідив.
Там ще є мутняк з його матір'ю і сестрою в РФ і поїздкою Рябчука до Росії.

питання було а що офіцери? чому призовник разом з контрактниками?
чи: «Не читал, но осуждаю!»
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:21

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Ти запарив флудити.

в зеркало давно заглядывал???

Ти там в дзеркалі з отаким флудом маячиш.
І ще після своєї)) ж рефлексії по темі отого подружжя.
Цирк. Чи якась секта.

верните аву!!!
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:23

  detroytred написав:Поки маю більше сумніву стосовно вас.

Ви знов, як завжди, перейшли від обговорення питання дискусії до обговорення, генерації претензій, образ до учасника.
Смішно...
За себе, за себе давай. Якщо хочеш на особистості. До схочу.

Простите, а нахер мне обговаривать решение суда? У вас есть другие решения высших инстанций как прецедент? Вы когда-нибудь были судьёй и имеете неоценимый опыт практика?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:24

І хто флудить?

Стм ви і діловодства)) ЗСУ (наказів по особовому складу) схоже навіть не бачили, але розповідали тут ще й як))
Цирк...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:26

  Бетон написав:
  Ой+ написав:
  Бетон написав:Я приседаю сейчас в плохой форме, старый 40 летний дед, 250 на разы.

А як з кросом?
Вік 41 - 45 років
Рівномірний біг 2000 м, хв, с 5 балів 8,50 і т.д. https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2018_10_04

Не. я сдохну. Килограмм 20 нужно убирать

Толчок штанги даже превышающей свой вес(и не один подход) - это кратковременная нагрузка, и часто пульс и 150ти не достигает, думаю вы в молодости смотрели кассету "Качая железо" с 28летним Арни где подробно показана интенсивность поддержания формы(не гонки с химией ради получения титула), а при беге и лишних кило 20-30(причем не всегда жира на пузе) и сложении отличном от Халка Хогана к примеру, на втором километре пульс будет 180, в 40 может и посчастливится добежать, а в 50 - скорее выйдет сдохнуть.
Какие сейчас у вас показатели рост/вес? У меня 191/119
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 24 кві, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:26

  cherchiltank написав:Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)


Давайте до теми нерухомості: в Україне вже демографічна катастрофа, яка тільки буде посилюватись, в цих умовах відштовхувати людей за кордоном - це або дурість, або цілеспрямована антинародна дія. Я схиляюсь, до останнього.
І кому ви будете продавати/сдавати свою нерухомість, якшо люди не повернуться і поїде ще більше?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:28

  Shaman написав:а якщо тато платить аліменти - тоді як? хто утримує?


а якщо тато платить аліменти з мінімалки і це 5% від витрати на дитину а останнє доплачує співмешканець то тоді як? хто утримує?
а взагалі задайте це питання депутатам які так прописали закон - що вони тоді думали.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:29

❗️Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік.

У звіті згадуються медіа, які не допустили до участі в "Єдиних новинах" та тиск з боку Офісу президента навесні 2022 року.

Текст документа оприлюднений на сайті Держдепу США.
https://www.state.gov/reports/2023-coun ... s/ukraine/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:31

  stm написав:Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.


когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам
иначе это просто ваши хотелки.
mephala
 
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