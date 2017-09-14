Hennady написав:unicdima, по Рябчуку Неповнолітню доньку чоловіка звалтували девятеро відморозків, донька стала інвалідом, викинулася з даху, самогубство. Суди не допомогли, тягнуться роками, за відморозків є кому заступитись. Чоловік з горя, доведений до відчаю, пятьох вбиває, чьотирьох ранить. У всій цій ситуації судом ніякі обставини не беруться до уваги, розглядається тільки його ступінь вини. На довічне "ублюдка"? Його ж просто "обідили" чи не так?
Це вже ти сам придумав для виправдання Рябчука. Як бачим Рябчук вбивав всіх хто був там, в тому числі і жінок, розкажи батькам загиблих і поранених, що його треба відпустити, бо як тобі здається хтось його обідив. Там ще є мутняк з його матір'ю і сестрою в РФ і поїздкою Рябчука до Росії.
питання було а що офіцери? чому призовник разом з контрактниками? чи: «Не читал, но осуждаю!»
Толчок штанги даже превышающей свой вес(и не один подход) - это кратковременная нагрузка, и часто пульс и 150ти не достигает, думаю вы в молодости смотрели кассету "Качая железо" с 28летним Арни где подробно показана интенсивность поддержания формы(не гонки с химией ради получения титула), а при беге и лишних кило 20-30(причем не всегда жира на пузе) и сложении отличном от Халка Хогана к примеру, на втором километре пульс будет 180, в 40 может и посчастливится добежать, а в 50 - скорее выйдет сдохнуть. Какие сейчас у вас показатели рост/вес? У меня 191/119
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 24 кві, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)
Давайте до теми нерухомості: в Україне вже демографічна катастрофа, яка тільки буде посилюватись, в цих умовах відштовхувати людей за кордоном - це або дурість, або цілеспрямована антинародна дія. Я схиляюсь, до останнього. І кому ви будете продавати/сдавати свою нерухомість, якшо люди не повернуться і поїде ще більше?
Shaman написав:а якщо тато платить аліменти - тоді як? хто утримує?
а якщо тато платить аліменти з мінімалки і це 5% від витрати на дитину а останнє доплачує співмешканець то тоді як? хто утримує? а взагалі задайте це питання депутатам які так прописали закон - що вони тоді думали.
stm написав:Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д. Юридически так.
когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам иначе это просто ваши хотелки.