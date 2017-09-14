Hotab написав:detroytred Ви знов скотились до емоцій і зойків. Почитайте ще раз , яка процедура визнання, що він є утримувачем. Він подав про це до суду? Ні. Знаєте чому? Так. Що ще треба вам? Рішення питання пльове. Подай , стань утримувачем і ТЦК до тебе не підійде за версту
Киньте посилання на ресурс, треба ознайомитися з повним рішенням суду, ми ж розуміємо - одна справа це розгляд справи одноосібно суддею , інша розглядати докази, слухати дебати .
17.04.2024 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/316/24
Провадження № 1-кп/533/49/24
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2024 року селище Козельщина
... УХВАЛИВ:
Визнати винуватим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
Згідно зі ч. 1 ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням зі встановленням іспитового строку 2 роки.
Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Козельщинський районний суд Полтавської області.
Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України цей вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судового рішення судом апеляційної інстанції. ...
Hennady написав:unicdima, по Рябчуку Неповнолітню доньку чоловіка звалтували девятеро відморозків, донька стала інвалідом, викинулася з даху, самогубство. Суди не допомогли, тягнуться роками, за відморозків є кому заступитись. Чоловік з горя, доведений до відчаю, пятьох вбиває, чьотирьох ранить. У всій цій ситуації судом ніякі обставини не беруться до уваги, розглядається тільки його ступінь вини. На довічне "ублюдка"? Його ж просто "обідили" чи не так?
Це вже ти сам придумав для виправдання Рябчука. Як бачим Рябчук вбивав всіх хто був там, в тому числі і жінок, розкажи батькам загиблих і поранених, що його треба відпустити, бо як тобі здається хтось його обідив. Там ще є мутняк з його матір'ю і сестрою в РФ і поїздкою Рябчука до Росії.
питання було а що офіцери? чому призовник разом з контрактниками? чи: «Не читал, но осуждаю!»
Толчок штанги даже превышающей свой вес(и не один подход) - это кратковременная нагрузка, и часто пульс и 150ти не достигает, думаю вы в молодости смотрели кассету "Качая железо" с 28летним Арни где подробно показана интенсивность поддержания формы(не гонки с химией ради получения титула), а при беге и лишних кило 20-30(причем не всегда жира на пузе) и сложении отличном от Халка Хогана к примеру, на втором километре пульс будет 180, в 40 может и посчастливится добежать, а в 50 - скорее выйдет сдохнуть. Какие сейчас у вас показатели рост/вес? У меня 191/119
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 24 кві, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)
Давайте до теми нерухомості: в Україне вже демографічна катастрофа, яка тільки буде посилюватись, в цих умовах відштовхувати людей за кордоном - це або дурість, або цілеспрямована антинародна дія. Я схиляюсь, до останнього. І кому ви будете продавати/сдавати свою нерухомість, якшо люди не повернуться і поїде ще більше?
Shaman написав:а якщо тато платить аліменти - тоді як? хто утримує?
а якщо тато платить аліменти з мінімалки і це 5% від витрати на дитину а останнє доплачує співмешканець то тоді як? хто утримує? а взагалі задайте це питання депутатам які так прописали закон - що вони тоді думали.