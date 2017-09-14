stm написав:Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д. Юридически так.
когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам иначе это просто ваши хотелки.
detroytred написав:Де визначена процедура визначення утримувачем? При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком. Наприклад, по показу свідків в суді.
верните себе аву, реально гармонично было...
"мать-одиночка" цмулыть сиську в семь глоток, это документально подтвержденный факт если она не "мать одиночка" как всегда заявляла а детей по факту содержит гражданский муж то это статья УК так что "все просто", трусы/крестик...
кстати как то не понял какие доходы имеет "содержатель" 7ми детей...
это разные вопросы. после того как челу дали бы отсрочку - социальная служба должна была бы инициировать свое расследование и обращение в суд.
cherchiltank написав:Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)
Давайте до теми нерухомості: в Україне вже демографічна катастрофа, яка тільки буде посилюватись, в цих умовах відштовхувати людей за кордоном - це або дурість, або цілеспрямована антинародна дія. Я схиляюсь, до останнього. І кому ви будете продавати/сдавати свою нерухомість, якшо люди не повернуться і поїде ще більше?
Нам би країну вберегти , а кому здавати зайві метри ,занйдутся .
Востаннє редагувалось холява в Сер 24 кві, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д. Юридически так.
когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам иначе это просто ваши хотелки.