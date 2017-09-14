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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 786278637864786578667867>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:29

❗️Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік.

У звіті згадуються медіа, які не допустили до участі в "Єдиних новинах" та тиск з боку Офісу президента навесні 2022 року.

Текст документа оприлюднений на сайті Держдепу США.
https://www.state.gov/reports/2023-coun ... s/ukraine/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:31

  stm написав:Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.


когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам
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mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який «підказав» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:37

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Де визначена процедура визначення утримувачем?
При розгляді справи суд міг визначити факт утримання дітей. Отим чоловіком.
Наприклад, по показу свідків в суді.

верните себе аву, реально гармонично было...

"мать-одиночка" цмулыть сиську в семь глоток, это документально подтвержденный факт
если она не "мать одиночка" как всегда заявляла а детей по факту содержит гражданский муж то это статья УК
так что "все просто", трусы/крестик...

кстати как то не понял какие доходы имеет "содержатель" 7ми детей...


это разные вопросы. после того как челу дали бы отсрочку - социальная служба должна была бы инициировать свое расследование и обращение в суд.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:38

  detroytred написав:І хто флудить?

Стм ви і діловодства)) ЗСУ (наказів по особовому складу) схоже навіть не бачили, але розповідали тут ще й як))
Цирк...

Т.е. нифига не практик, не имея ни одного противоположного решения высшей инстанции суда хочет пообсуждать решение суда вступившее в силу.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:38

барабашов

Найкраще буде як ви звернетесь до лікаря .Спочатку кардіолога .
Ще трохи і може "Кіндратій " завітати .
Не ризикуйте ! Особливо як у вас зайва вага .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:41

  Sidus написав:
  cherchiltank написав:Далі поскачете ухилянти в тцк - хто сам а хто на бусі)


Давайте до теми нерухомості: в Україне вже демографічна катастрофа, яка тільки буде посилюватись, в цих умовах відштовхувати людей за кордоном - це або дурість, або цілеспрямована антинародна дія. Я схиляюсь, до останнього.
І кому ви будете продавати/сдавати свою нерухомість, якшо люди не повернуться і поїде ще більше?


Нам би країну вберегти , а кому здавати зайві метри ,занйдутся .
Востаннє редагувалось холява в Сер 24 кві, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:42

  stm написав:
  detroytred написав:І хто флудить?

Стм ви і діловодства)) ЗСУ (наказів по особовому складу) схоже навіть не бачили, але розповідали тут ще й як))
Цирк...

Т.е. нифига не практик, не имея ни одного противоположного решения высшей инстанции суда хочет пообсуждать решение суда вступившее в силу.

Тобто - да хоч міжпланетні перельоти, які торкаються теми гілки ...
Ви ж діловодство)) в ЗСУ обговорювали.

На відміну від СТМ , яка полюбляє обговорювати форумчан та свої вподобайки.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:42

  mephala написав:
  stm написав:Під “утриманням трьох і більше дітей” слід розуміти факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включаючи утримання, освіту, медичний догляд і т.д.
Юридически так.


когда пишете что это юридически так - делайте отсылку к нормам
иначе это просто ваши хотелки.

Семейный кодекс статья 181
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:43

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:І хто флудить?

Стм ви і діловодства)) ЗСУ (наказів по особовому складу) схоже навіть не бачили, але розповідали тут ще й як))
Цирк...

Т.е. нифига не практик, не имея ни одного противоположного решения высшей инстанции суда хочет пообсуждать решение суда вступившее в силу.

Тобто - да хоч міжпланетні перельоти, які торкаються теми гілки ...

На відміну від СТМ , яка полюбляє обговорювати форумчан та свої вподобайки.

Я вообще люблю долго, бессмысленно говорить. Вы же всё по фактам: суд или ТЦК не следует духу закона. Я прям прослезилась. Душок такой от ваших слов, что тошно. Всегда причём.
Востаннє редагувалось stm в Сер 24 кві, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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