Додано: Сер 24 кві, 2024 15:11

Hotab

Ні, Ви пішли не туди...

Суд його признав утримувачем цих сімох дітей, признав за ним право на відстрочку (так мало би бути по букві закону).

Тоді, оп-па, те що Ви говорили раніше - а якже тоді, на якій підставі жінка стверджувала, що є мати-одиначкою, ввела державу в оману, приховала інформацію і факти.

Тоді як із субсидією - їй неправомірно виплачені кошти, як мати-одиначці. Тоді, маючи в якості доказів рішення суду, що є чоловік, який утримує її дітей, держава ініціює повернення цих коштів.

Два суди на підставі яких або чоловік йде в армію або жінка повертає кошти. Тобто він-він не може бути, але це має бути досягнуто законним шляхом.



Я Вас по людськи розумію. І ми всі розуміємо, що ця жінка з чоловіком хочуть бути хитрішими усіх. Але суд розглядає (має розглядати) питання суто конкретно без домислів і того, що і так зрозуміло усім.



Це як, по аналогії, водій їхав зі швидкістю 240 км/год., це зафіксували і т.д. Але на суді виявилось, що, наприклад, повірка приладу прострочена. Суд оправдує водія. Хоча всім очевидно (згадайте, що Ви написали на це слово), що водій винен і мав би бути покараним.