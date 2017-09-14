Стм
Ви полюбляєте самі визначати де є сенс, а де нема.
Рівень -- бох.
Стосовно тошноти зверніться до флер... вона вже з досвідом))
А якщо гидко читати, то до Хотаба.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 14:45
Стм
Ви полюбляєте самі визначати де є сенс, а де нема.
Рівень -- бох.
Стосовно тошноти зверніться до флер... вона вже з досвідом))
А якщо гидко читати, то до Хотаба.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 14:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хочу запитати / відвести від обговорення рішення суду
От поясніть таке. Відстрочка - це тимчасове явище, поки не наступить подія, яка скасує таку відстрочку.
Мається на увазі відстрочка від призову. Тобто відстрочка батьку трьох дітей, поки дитині не виповниться 18 років, студентам, поки не закінчать навчання, заброньованим, поки не звільняться з роботи, по якій їх було заброньовано і т.д.
А от відстрочка члену сімї загиблого? Що має відбутися, щоб така особа втратила право на відстрочку від призову?
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:49
Скасування даної норми.
Скасують і усьо.
Служити будуть всі....
Рано чи пізно.
Може і 60+))
Такий поки напрямок. Озвучений ще до повномасштабки.
Якщо швидко не переможемо.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:58
Hennady
А если бы «инициированное социальной службой расследование» не смогло довести, что он содержит детей (он бы им сказал «я не отец и не усыновлял, а просто живу с ними), то по кругу, в суд ТЦК подает?))
Сколько кругов надо наматывать так?))
Чел не записал детей на себя (он не отец) , не просит признавать его утрымувачем детей (не обращался с этим в суд) , то суд сам его назначит утрымувачем?))
Успих может когда ему удобно, кричать что он УБД-ник, но если он не обратился с пакетом документов для получения этого статуса , и не получил его, он не УБД-ник. И никакие фотографии с гаубицей , показания свидетелей не позволяют ему иметь льготы 75% на коммунальные без этого статуса) И даже боевые приказы на боевые выходы не дают ему этот статус. А не обращаться за ним он может по каким-то своим причинам, и его никто не заставит его получить.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 15:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:59
Тоді по аналогії треба написати, що і чоловікам 60+ років теж надається відстрочка, а це не так. Вони не підлягають призову, знімаються з обліку.
Тобто зрозуміло, що через якийсь час вони не стануть молодшими, тобто їхні 60+ це не тимчасово, а назавжди, отже у них не відстрочка.
По аналогії, загиблий не воскресне, тому це теж не тимчасово, отже не відстрочка.
Це я чіпляють до юридичних визначень...
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:11
Hotab
Ні, Ви пішли не туди...
Суд його признав утримувачем цих сімох дітей, признав за ним право на відстрочку (так мало би бути по букві закону).
Тоді, оп-па, те що Ви говорили раніше - а якже тоді, на якій підставі жінка стверджувала, що є мати-одиначкою, ввела державу в оману, приховала інформацію і факти.
Тоді як із субсидією - їй неправомірно виплачені кошти, як мати-одиначці. Тоді, маючи в якості доказів рішення суду, що є чоловік, який утримує її дітей, держава ініціює повернення цих коштів.
Два суди на підставі яких або чоловік йде в армію або жінка повертає кошти. Тобто він-він не може бути, але це має бути досягнуто законним шляхом.
Я Вас по людськи розумію. І ми всі розуміємо, що ця жінка з чоловіком хочуть бути хитрішими усіх. Але суд розглядає (має розглядати) питання суто конкретно без домислів і того, що і так зрозуміло усім.
Це як, по аналогії, водій їхав зі швидкістю 240 км/год., це зафіксували і т.д. Але на суді виявилось, що, наприклад, повірка приладу прострочена. Суд оправдує водія. Хоча всім очевидно (згадайте, що Ви написали на це слово), що водій винен і мав би бути покараним.
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:15
колись було 45
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:16
Hennady
Мене не треба розуміти ні по людськи , ні по звірячі.
Якщо людина не просить щоб його визнали отаким , його не можна примусити.
А казати «я отакий», коли йому це вигідно, а потім казати «я не такий» коли не вигідно, так не вийде. Ти або береш цей статус, (а разом з ним і права на відстрочку і кучу обовʼязків) або ні. І це має бути його ініціатива, і встановленим порядком. Він обрав шлях «не беру» (не взяв обовʼязки), але наділив себе правом не служити. І тому отримав термін.
Покажіть.
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:26
detroytred цього ніколи не робить, ну, майже
Не пройшло і 5 хвилин)))
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