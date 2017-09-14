Смотрю интервью выжившего паренька с яворова. Говорит, пока падало три ракеты им приказали шикуйсь. Говорит постоянно по 5 раз на день шикуйсь в любой непонятной ситуации, вместо того чтобы бежать в лес. После прилёта ракеты в 70 метрах они побежали в лес. Почему до сих пор строятся по 5 раз в день как в ссср?
detroytred написав:Стм Ви полюбляєте самі визначати де є сенс, а де нема. Рівень -- бох.
Предпочитаю Богиня ) По халявной, минимальной помощи запада. Злые языки говорят что орки заложили в бюджет (максимальный за всё время существования) на 2024 год - 84млрд.$, а хиляки соберут 102млрд.$ для Украины.
Востаннє редагувалось stm в Сер 24 кві, 2024 15:37, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Смотрю интервью выжившего паренька с яворова. Говорит, пока падало три ракеты им приказали шикуйсь. Говорит постоянно по 5 раз на день шикуйсь в любой непонятной ситуации, вместо того чтобы бежать в лес. После прилёта ракеты в 70 метрах они побежали в лес. Почему до сих пор строятся по 5 раз в день как в ссср?
Это яворов образца 22 года? Или какие «до сих пор»?
2 Детройт: продолжая аналогию с неполученным статусом УБД. Чел не платит коммунальные , он же типа убд (но не оформил). Его тянут в суд, он машет фотографиями, справками, свидетели говорят о его подвигах. Суд простит долг? Нет. Суд может тут же на месте дать ему статус? Нет. Он не просит. Да и процедура иная. Пусть оформляет установленным порядком, и если откажут, тогда в суд.,
хиляки соберут 102млрд.$ для Украины.
Но «помощь до лета 23» «Ой, я говорил только о помощи от сша» «Ой, я не говорил ни о ком»
detroytred написав:Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини. Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д.
1 Шлюб і запис в графі батько в свідоцтві про народження дитини-взаємонеповязані речі. Тобто Ви можете бути в шлюбі з одним , а в графі батько дитини -написати невідомий Ви можете бути не в шлюбі -і в графі батько прописати Іванов Іван Іванович 2 Колізія в законі звичайно є Утримання ТРЬОХ і більше дітей до 18 років... Але Якби я був суддею то у випадку з описаним варіантом( довідка про те що живуть разом і ведуть спільне господарство) - витребував би з Соц Захисту довідку про те які виплати здійснювала Держава. У випадку якщо Держава виплачувала цій жінці виплати -це підстава для суду( документальна) яка б підтвердила один з двох варіантів а - ці люди шахраї і незаконно отримували кошти на дітей..тут санкція - трьохкратна сума коштів має бути повернута і тільки тоді можна перейти до розгляду чи утримувала ця особа сімю б - кошти Держава не виплачувала, тоді єдиновірним документом є довідка сільради і людина МАЄ право на відстрочку.
А все інше-відлукавого...тим більше що воєнпенс який спочатку був економістом а тепер став -юристом
Hennady написав:Підтвердженням того факту, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна, є довідка, видана органом місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг за місцем проживання заявника." Умова виконана? Так. Відстрочка має бути надана. Крапка.
Далі, якщо ж тепер виходить (є таке переконання у будь яких органів чи громадян), що жінка безпідставно отримувала виплати на дітей, як мати-одиначка - має бути подано конкретний позов щодо цього питання з наданням необхідних документів та доказів.
Труси-хрестик Або дітей ДЕ-ЮРЕ отримувала Держава - і тоді вперед на службу Або дітей отримував ТАТО - тоді маєш відстрочку...
Бо якщо платила ДЕРЖАВА-то тато НЕ ПЛАТИВ чорне-біле....
detroytred написав:Це різні складові. Допомога матері-одиначці. За це гроші матері. Утримання чоловіком 3+ дітей. За це чоловіку відстрочка.
Що там про того який коли не зрозуміє - то обовязково збреше. 1 Якщо в ДИТИНИ є і ТАТО і МАМА - Держава не платить НІЧОГО 2 Якщо в ДИТИНИ когось ОДНОГО не має - ДЕРЖАВА платить за ТОГО КОГО НЕМАЄ
А тепер висновок Якщо ДЕРЖАВА платила( увага-ДИТИНІ) за те що в ДИТИНИ відсутній ТАТО ТО Юридично тата в дитина немає, яку б довідку при цьому не надавала сільрада.
ПС Якщо там СЕМЕРО дітей, нехай віком від 1 до 15 років( через рік народжувались) То 2500(місяць)*(1+15)/2(середня кількість дітей) *12місяців*8 років=1,92 млн грн ВИПЛАТИЛА ДЕРЖАВА тому що ТАТА не було. Тепер або хай поверне в ТРЬОХ кратному розмірі, або не вимахується.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 кві, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.