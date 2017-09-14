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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7864786578667867>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смотрю интервью выжившего паренька с яворова. Говорит, пока падало три ракеты им приказали шикуйсь. Говорит постоянно по 5 раз на день шикуйсь в любой непонятной ситуации, вместо того чтобы бежать в лес. После прилёта ракеты в 70 метрах они побежали в лес.
Почему до сих пор строятся по 5 раз в день как в ссср?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:33

  detroytred написав:Стм
Ви полюбляєте самі визначати де є сенс, а де нема.
Рівень -- бох.

Предпочитаю Богиня )
По халявной, минимальной помощи запада. Злые языки говорят что орки заложили в бюджет (максимальный за всё время существования) на 2024 год - 84млрд.$, а хиляки соберут 102млрд.$ для Украины.
Востаннє редагувалось stm в Сер 24 кві, 2024 15:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:33

  Бетон написав:Смотрю интервью выжившего паренька с яворова. Говорит, пока падало три ракеты им приказали шикуйсь. Говорит постоянно по 5 раз на день шикуйсь в любой непонятной ситуации, вместо того чтобы бежать в лес. После прилёта ракеты в 70 метрах они побежали в лес.
Почему до сих пор строятся по 5 раз в день как в ссср?

Это яворов образца 22 года? Или какие «до сих пор»?

2 Детройт: продолжая аналогию с неполученным статусом УБД.
Чел не платит коммунальные , он же типа убд (но не оформил). Его тянут в суд, он машет фотографиями, справками, свидетели говорят о его подвигах. Суд простит долг? Нет. Суд может тут же на месте дать ему статус? Нет. Он не просит. Да и процедура иная. Пусть оформляет установленным порядком, и если откажут, тогда в суд.,

хиляки соберут 102млрд.$ для Украины.


Но «помощь до лета 23»
«Ой, я говорил только о помощи от сша»
«Ой, я не говорил ни о ком» :D
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:45

Українці почали «майданіть» в Польщі


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Востаннє редагувалось Xenon в Сер 24 кві, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:47

  detroytred написав:Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини.
Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д.
1 Шлюб і запис в графі батько в свідоцтві про народження дитини-взаємонеповязані речі.
Тобто
Ви можете бути в шлюбі з одним , а в графі батько дитини -написати невідомий
Ви можете бути не в шлюбі -і в графі батько прописати Іванов Іван Іванович
2 Колізія в законі звичайно є
Утримання ТРЬОХ і більше дітей до 18 років...
Але
Якби я був суддею то у випадку з описаним варіантом( довідка про те що живуть разом і ведуть спільне господарство) - витребував би з Соц Захисту довідку про те які виплати здійснювала Держава.
У випадку якщо Держава виплачувала цій жінці виплати -це підстава для суду( документальна) яка б підтвердила один з двох варіантів
а - ці люди шахраї і незаконно отримували кошти на дітей..тут санкція - трьохкратна сума коштів має бути повернута і тільки тоді можна перейти до розгляду чи утримувала ця особа сімю
б - кошти Держава не виплачувала, тоді єдиновірним документом є довідка сільради і людина МАЄ право на відстрочку.

А все інше-відлукавого...тим більше що воєнпенс який
спочатку був економістом
а тепер став -юристом

якось слабо тягне на авторитета в ЦИХ питаннях.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:47

Xenon
Запись в личном деле в ТЦК:
Первый боевой опыт получен при штурме ДП Документ в Варшаве :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Підтвердженням того факту, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна, є довідка, видана органом місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг за місцем проживання заявника."
Умова виконана? Так. Відстрочка має бути надана. Крапка.

Далі, якщо ж тепер виходить (є таке переконання у будь яких органів чи громадян), що жінка безпідставно отримувала виплати на дітей, як мати-одиначка - має бути подано конкретний позов щодо цього питання з наданням необхідних документів та доказів.
Труси-хрестик
Або дітей ДЕ-ЮРЕ отримувала Держава - і тоді вперед на службу
Або дітей отримував ТАТО - тоді маєш відстрочку...

Бо якщо платила ДЕРЖАВА-то тато НЕ ПЛАТИВ
чорне-біле....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:00

  detroytred написав:Це різні складові.
Допомога матері-одиначці. За це гроші матері.
Утримання чоловіком 3+ дітей. За це чоловіку відстрочка.
Що там про того який коли не зрозуміє - то обовязково збреше.
1 Якщо в ДИТИНИ є і ТАТО і МАМА - Держава не платить НІЧОГО
2 Якщо в ДИТИНИ когось ОДНОГО не має - ДЕРЖАВА платить за ТОГО КОГО НЕМАЄ

А тепер висновок
Якщо ДЕРЖАВА платила( увага-ДИТИНІ) за те що в ДИТИНИ відсутній ТАТО
ТО
Юридично тата в дитина немає, яку б довідку при цьому не надавала сільрада.

ПС
Якщо там СЕМЕРО дітей, нехай віком від 1 до 15 років( через рік народжувались)
То
2500(місяць)*(1+15)/2(середня кількість дітей) *12місяців*8 років=1,92 млн грн ВИПЛАТИЛА ДЕРЖАВА тому що ТАТА не було.
Тепер або хай поверне в ТРЬОХ кратному розмірі, або не вимахується.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 24 кві, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:02

  detroytred написав:Вас дивує, що при демократії))) і отих цінностей недостойні мають занадтий захист, допомогу та права?

Так це і є її сутність...

Ммм... А опишите вашу сущность?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:02

  Xenon написав:Українці почали «майданіть» в Польщі


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Повістки і депортація в Україну.
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