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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78657866786778687869>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:03

Братський народ

Британія вперше передасть Україні високоточні бомби з лазерним наведенням Paveway IV – ЗМІ
https://www.slovoidilo.ua/2024/04/24/no ... way-iv-zmi
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:05

  Ukrainian написав:Братський народ

Британія вперше передасть Україні високоточні бомби з лазерним наведенням Paveway IV – ЗМІ
https://www.slovoidilo.ua/2024/04/24/no ... way-iv-zmi

Прекратите использовать словосочетание братский народ. Это взаимовыгодное сотрудничество. Оно и есть основой долгих отношений без срача кто главный брат.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:10

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:Українці почали «майданіть» в Польщі


«300 безпаспортанцев»


Зображення

Повістки і депортація в Україну.

хаха. тебе першого депортувати відразу в окоп
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:11

  mephala написав:
ИМХО нужно в первую очередь прочитать как была составлена позовна заява.
если она составлена правильно а не просто хочу отсрочку то решение суда как из кацапстана по принципу партия сказала все на фронт.
кстати как я посмотрю не все понимают что в суд можно писать несколько вопросов в рамках одного дела и орут про то что нужно было прийти уже с решением про утримання. я тихо в шоке.

Ставлю ИМХО. Гражданский иск в уголовном производстве это о возмещениии материального и морального ущерба, нанесенных преступником потерпевшему. Так что скорее всего действия развивались следующим образом. Подача заявления о совершенном преступлении. Досудебное расследование. По его окончании материалы уголовного производства попали в суд. Сомневаюсь, что в суде первой инстанции было единоличное рассмотрение. Скорее всего состав из трех судей.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Повістки і депортація в Україну.


повістки хто випише, польські фермери? Польша то вам не кореївщина 2.0
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:17

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:Повістки і депортація в Україну.


повістки хто випише, польські фермери? Польша то вам не кореївщина 2.0


Самі приїдуть .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:17

  budivelnik написав:
  Hennady написав:Підтвердженням того факту, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна, є довідка, видана органом місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг за місцем проживання заявника."
Умова виконана? Так. Відстрочка має бути надана. Крапка.

Далі, якщо ж тепер виходить (є таке переконання у будь яких органів чи громадян), що жінка безпідставно отримувала виплати на дітей, як мати-одиначка - має бути подано конкретний позов щодо цього питання з наданням необхідних документів та доказів.
Труси-хрестик
Або дітей ДЕ-ЮРЕ отримувала Держава - і тоді вперед на службу
Або дітей отримував ТАТО - тоді маєш відстрочку...

Бо якщо платила ДЕРЖАВА-то тато НЕ ПЛАТИВ
чорне-біле....

Держава надавала допомогу 2500 грн. на дитину, але вона не утримувала дітей, так як діти в сім"ї, яка їх утримує (в тому числі із невеликою допомогою від держави) і є довідка що проживають разом сім"єю.
Ви розберіться, що є допомога, а що є утримування.
Якщо будівельник дає якому бомжу буханку хліба в день (а якщо 2500 грн.), він що його утримує?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:18

  detroytred написав:Цікавий момент: по букві закону виходить, що не мають відстрочки всі батьки 3+ дітей, які не доведуть, що саме утримують цих дітей?
Повинні надати підтвердження саме утримання дітей.?
У нас презумція невинуватості.
Тому
Якщо присутні два аргументи
а - батьківство вписане в Свідоцтво про народження, або є рішення СУДУ про опіку/усиновлення
б - наявність шлюбу з мамою дитини
в - троє і більше дітей молодших 18 років

То ТЦК в СУД не подає і самостійно приймає рішення про відсрочку
Якщо ж якогось з папірців не вистарчає , або крім вищеперечислених існують інших два
а - рішення СУДУ про сплату аліментів
або
б - довідка від ДЕРЖАВИ ( соцстрах) про сплату допомоги ДИТИНІ в звязку з ВІДСУТНІСТЮ батька
Тоді рішення буде приймати СУД , по поданню ТЦК
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Самі приїдуть


не факт. навіть без паспорта можна податись на біженство чи подібні статуси
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:26

  flyman написав:Держава надавала допомогу 2500 грн. на дитину, але вона не утримувала дітей,
Держава взагалі НІКОГО не ЗОБОВЯЗАНА УТРИМУВАТИ

Держава змушена забирати з багатиш , щод допомогти бідним.
Для дітей в який батька немає -Держава ЗАМІНЯЄ батька виплачуючи 2500.Все.

Багато це чи мало - просто порівняйте з розміром СПЛАЧЕНИХ вами податків...і виявиться що треба 5 таких як ви , щоб утримати ОДНУ дитину в якої батько заховався.

ПС
Чого пять - бо частина СПАЛАЧЕНИХ у вигляді податків коштів-споживається самим тим хто платить ще ДО СПЛАТИ ним цих податків.
У тих хто платить в середньому менше 5000 грн/місяць - рівень дотацій (скритих) від Держави -перевищує їх розмір сплати.
budivelnik
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