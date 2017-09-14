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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7866786778687869>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:27

  fler написав:
  detroytred написав: Ср 24 апр, 2024 13:42
На відміну від СТМ , яка полюбляє обговорювати форумчан та свої вподобайки.

detroytred цього ніколи не робить, ну, майже :mrgreen:
  detroytred написав:Ср 24 апр, 2024 13:45:
Стм
Ви полюбляєте самі визначати де є сенс, а де нема.
Рівень -- бох.
Стосовно тошноти зверніться до флер... вона вже з досвідом))
А якщо гидко читати, то до Хотаба.

Не пройшло і 5 хвилин)))

Ви неуважно читаєте.
Не робить не у відповідь.
Тобто робить у відповідь.

Ви, коли я був в бані, згадували тошнотика (а ще раніше про хочеться блювати). Я ось зараз у відповідь до СТМ заодне згадав в вас. Алаверди.
Хотаба згадав виключно під "гидко" від СТМ. Йому можно і сорян, бо вдруге за оте вчорашнє.

Так що в мене все сухо і чьотко)) Тільки на підставах.
Бажаєте доскипатися ... рахуйте абзаци тощо.
А де я дійсно зашкварюсь-помилюсь, то визнаю без проблем.

І ще раз -- це було відносно мене. Мене. Я казав про себе. Себе. Що *не роблю не у відповідь*. І то вказав на можливі виключення.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:28

  холява написав:
  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:Повістки і депортація в Україну.


повістки хто випише, польські фермери? Польша то вам не кореївщина 2.0


Самі приїдуть .

Та ладно, он білоруси з 20 року в Польщі якось ховаються від диктатури.

Паспорт як зброя. Що задумав Лукашенко

https://nv.ua/ukr/opinion/lukashenko-za ... 51945.html
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Детройт після обідньої сплячки повернувся))


Тим часом наша постійна рубрика «нет ударов по НПЗ, договорились»

https://www.facebook.com/share/r/PszAJN ... tid=WC7FNe
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:32

Тут Юрий вижу дал ссылку на реестр. Спасибо. Первый поверхностный взгляд. Похоже я ошибся, рассмотрение единоличное. Адвоката у обвиняемого на заседании не было. Я имею в виду бесплатного от государства. Дали исправление без изоляции. Апелляции не будет. Иначе будет изоляция. :) Да и ресурса у него нет на сопротивление.

Вирішуючи питання про призначення покарання, суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та відповідно до статті 65 КК України бере до уваги:

- особу винного - його вік, сімейний стан (перебування у фактичних шлюбних відносинах з жінкою та наявність на утриманні сімох неповнолітніх дітей), не перебування на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра, позитивні характеристики за місцем проживання;

Если успеет пройти путь по Семейному Кодексу, как предложил (скажем так) ему судья, то увернется от ТЦК.
Востаннє редагувалось tumos в Сер 24 кві, 2024 16:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:37

  Letusrock написав:
  холява написав:Самі приїдуть


не факт. навіть без паспорта можна податись на біженство чи подібні статуси

То чому не подаються ? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини.
Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д.
1 Шлюб і запис в графі батько в свідоцтві про народження дитини-взаємонеповязані речі.
Тобто
Ви можете бути в шлюбі з одним , а в графі батько дитини -написати невідомий
Ви можете бути не в шлюбі -і в графі батько прописати Іванов Іван Іванович
2 Колізія в законі звичайно є
Утримання ТРЬОХ і більше дітей до 18 років...
Але
Якби я був суддею то у випадку з описаним варіантом( довідка про те що живуть разом і ведуть спільне господарство) - витребував би з Соц Захисту довідку про те які виплати здійснювала Держава.
У випадку якщо Держава виплачувала цій жінці виплати -це підстава для суду( документальна) яка б підтвердила один з двох варіантів
а - ці люди шахраї і незаконно отримували кошти на дітей..тут санкція - трьохкратна сума коштів має бути повернута і тільки тоді можна перейти до розгляду чи утримувала ця особа сімю
б - кошти Держава не виплачувала, тоді єдиновірним документом є довідка сільради і людина МАЄ право на відстрочку.

А все інше-відлукавого...тим більше що воєнпенс який
спочатку був економістом
а тепер став -юристом

якось слабо тягне на авторитета в ЦИХ питаннях.

Що сказати-то хотів, зокрема очевидностей угорі повідомлення та відсеб'ятинних висновків вкінці?
До чого оцей єралашик?
Про *якби я був суддею...*))

Гуляй, будівельник юрист авторитет.
Тягни на себе що хош. Я тобі для цього не потрібен))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:40

  tumos написав:Тут Юрий вижу дал ссылку на реестр. Спасибо. Первый поверхностный взгляд. Похоже я ошибся, рассмотрение единоличное. Адвоката у подозреваемого на заседании не было. Я имею в виду бесплатного от государства. Дали исправление без изоляции. Апелляции не будет. Иначе будет изоляция. :) Да и ресурса у него нет на сопротивление.

Вирішуючи питання про призначення покарання, суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та відповідно до статті 65 КК України бере до уваги:

- особу винного - його вік, сімейний стан (перебування у фактичних шлюбних відносинах з жінкою та наявність на утриманні сімох неповнолітніх дітей), не перебування на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра, позитивні характеристики за місцем проживання;

Если успеет пройти путь по Семейному Кодексу, как предложил (скажем так) ему судья, то увернется от ТЦК.

Офігеть)))
Оте виділене.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:43

  Hotab написав:Детройт після обідньої сплячки повернувся))

Дик, клієнти нові з'явилися.
З претензіями))
В МІЙ БІК.

Вас багато, я один. Терпіть))))
Клієнти чомусь не відгукнулись на пропозицію Носова про обговорення подій на фронті.
Їх цікавить Детройт.
Цирк...

А я вже і гарне ж посилання для обговорення дав, купа тем для обговорення:
https://varta1.com.ua/news/boiec-gur-ya ... 79894.html
Але ні...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 кві, 2024 16:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:43

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
  холява написав:Самі приїдуть


не факт. навіть без паспорта можна податись на біженство чи подібні статуси

То чому не подаються ? :lol:

як залишаться без паспорта то відразу й почнуть подаватись. поки що не було потреби
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:02

  unicdima написав:СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який «підказав» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині

Ще гіркін казав, про Святогірську лавру, що в нього монахи звідти служать. Дива з цим підр""""архатом московським в Україні, стільки часу їм все дозволяється. Хоча це більше до "прихожан" питання, немає прихожан гундяївських і попи відімруть самі собоюЗображення
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