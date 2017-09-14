detroytred написав: Ср 24 апр, 2024 13:42 На відміну від СТМ , яка полюбляє обговорювати форумчан та свої вподобайки.
detroytred цього ніколи не робить, ну, майже
detroytred написав:Ср 24 апр, 2024 13:45: Стм Ви полюбляєте самі визначати де є сенс, а де нема. Рівень -- бох. Стосовно тошноти зверніться до флер... вона вже з досвідом)) А якщо гидко читати, то до Хотаба.
Не пройшло і 5 хвилин)))
Ви неуважно читаєте. Не робить не у відповідь. Тобто робить у відповідь.
Ви, коли я був в бані, згадували тошнотика (а ще раніше про хочеться блювати). Я ось зараз у відповідь до СТМ заодне згадав в вас. Алаверди. Хотаба згадав виключно під "гидко" від СТМ. Йому можно і сорян, бо вдруге за оте вчорашнє.
Так що в мене все сухо і чьотко)) Тільки на підставах. Бажаєте доскипатися ... рахуйте абзаци тощо. А де я дійсно зашкварюсь-помилюсь, то визнаю без проблем.
І ще раз -- це було відносно мене. Мене. Я казав про себе. Себе. Що *не роблю не у відповідь*. І то вказав на можливі виключення.
Тут Юрий вижу дал ссылку на реестр. Спасибо. Первый поверхностный взгляд. Похоже я ошибся, рассмотрение единоличное. Адвоката у обвиняемого на заседании не было. Я имею в виду бесплатного от государства. Дали исправление без изоляции. Апелляции не будет. Иначе будет изоляция. Да и ресурса у него нет на сопротивление.
Вирішуючи питання про призначення покарання, суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та відповідно до статті 65 КК України бере до уваги:
- особу винного - його вік, сімейний стан (перебування у фактичних шлюбних відносинах з жінкою та наявність на утриманні сімох неповнолітніх дітей), не перебування на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра, позитивні характеристики за місцем проживання;
Если успеет пройти путь по Семейному Кодексу, как предложил (скажем так) ему судья, то увернется от ТЦК.
Востаннє редагувалось tumos в Сер 24 кві, 2024 16:59, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини. Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д.
1 Шлюб і запис в графі батько в свідоцтві про народження дитини-взаємонеповязані речі. Тобто Ви можете бути в шлюбі з одним , а в графі батько дитини -написати невідомий Ви можете бути не в шлюбі -і в графі батько прописати Іванов Іван Іванович 2 Колізія в законі звичайно є Утримання ТРЬОХ і більше дітей до 18 років... Але Якби я був суддею то у випадку з описаним варіантом( довідка про те що живуть разом і ведуть спільне господарство) - витребував би з Соц Захисту довідку про те які виплати здійснювала Держава. У випадку якщо Держава виплачувала цій жінці виплати -це підстава для суду( документальна) яка б підтвердила один з двох варіантів а - ці люди шахраї і незаконно отримували кошти на дітей..тут санкція - трьохкратна сума коштів має бути повернута і тільки тоді можна перейти до розгляду чи утримувала ця особа сімю б - кошти Держава не виплачувала, тоді єдиновірним документом є довідка сільради і людина МАЄ право на відстрочку.
А все інше-відлукавого...тим більше що воєнпенс який спочатку був економістом а тепер став -юристом
якось слабо тягне на авторитета в ЦИХ питаннях.
Що сказати-то хотів, зокрема очевидностей угорі повідомлення та відсеб'ятинних висновків вкінці? До чого оцей єралашик? Про *якби я був суддею...*))
Гуляй, будівельник юрист авторитет. Тягни на себе що хош. Я тобі для цього не потрібен))
tumos написав:Тут Юрий вижу дал ссылку на реестр. Спасибо. Первый поверхностный взгляд. Похоже я ошибся, рассмотрение единоличное. Адвоката у подозреваемого на заседании не было. Я имею в виду бесплатного от государства. Дали исправление без изоляции. Апелляции не будет. Иначе будет изоляция. Да и ресурса у него нет на сопротивление.
Вирішуючи питання про призначення покарання, суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та відповідно до статті 65 КК України бере до уваги:
- особу винного - його вік, сімейний стан (перебування у фактичних шлюбних відносинах з жінкою та наявність на утриманні сімох неповнолітніх дітей), не перебування на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра, позитивні характеристики за місцем проживання;
Если успеет пройти путь по Семейному Кодексу, как предложил (скажем так) ему судья, то увернется от ТЦК.
unicdima написав:СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який «підказав» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині
Ще гіркін казав, про Святогірську лавру, що в нього монахи звідти служать. Дива з цим підр""""архатом московським в Україні, стільки часу їм все дозволяється. Хоча це більше до "прихожан" питання, немає прихожан гундяївських і попи відімруть самі собою