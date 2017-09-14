budivelnik написав:

detroytred написав: Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини.

Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д. Да вони банально не реєстрували ні шлюб, ні батька дитини.Але по фактам (див. вище) живуть разом, виховують і т.д.

1 Шлюб і запис в графі батько в свідоцтві про народження дитини-взаємонеповязані речі.ТобтоВи можете бути в шлюбі з одним , а в графі батько дитини -написати невідомийВи можете бути не в шлюбі -і в графі батько прописати Іванов Іван Іванович2 Колізія в законі звичайно єУтримання ТРЬОХ і більше дітей до 18 років...АлеЯкби я був суддею то у випадку з описаним варіантом( довідка про те що живуть разом і ведуть спільне господарство) - витребував би з Соц Захисту довідку про те які виплати здійснювала Держава.У випадку якщо Держава виплачувала цій жінці виплати -це підстава для суду( документальна) яка б підтвердила один з двох варіантіва - ці люди шахраї і незаконно отримували кошти на дітей..тут санкція - трьохкратна сума коштів має бути повернута і тільки тоді можна перейти до розгляду чи утримувала ця особа сімюб - кошти Держава не виплачувала, тоді єдиновірним документом є довідка сільради і людина МАЄ право на відстрочку.А все інше-відлукавого...тим більше що воєнпенс якийспочатку був економістома тепер став -юристомякось слабо тягне на авторитета в ЦИХ питаннях.