|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:27
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4291
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:30
budivelnik написав: detroytred написав:
Це різні складові.
Допомога матері-одиначці. За це гроші матері.
Утримання чоловіком 3+ дітей. За це чоловіку відстрочка.
Що там про того який коли не зрозуміє - то обовязково збреше.
1 Якщо в ДИТИНИ є і ТАТО і МАМА - Держава не платить НІЧОГО
2 Якщо в ДИТИНИ когось ОДНОГО не має - ДЕРЖАВА платить за ТОГО КОГО НЕМАЄ
А тепер висновок
Якщо ДЕРЖАВА платила( увага-ДИТИНІ) за те що в ДИТИНИ відсутній ТАТО
ТО
Юридично тата в дитина немає, яку б довідку при цьому не надавала сільрада.
ПС
Якщо там СЕМЕРО дітей, нехай віком від 1 до 15 років( через рік народжувались)
То
2500(місяць)*(1+15)/2(середня кількість дітей) *12місяців*8 років=1,92 млн грн ВИПЛАТИЛА ДЕРЖАВА тому що ТАТА не було.
Тепер або хай поверне в ТРЬОХ кратному розмірі, або не вимахується.
А це ж він міг за ці два роки нарешті одружитись і вирішити свою проблему...
І лише через жадібність, тільки б не втратити виплати -- тягнув до останнього? 😳
Так має бути з кожним.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2071
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:32
Bobua
Так у нього навпаки все ок: виплати далі отримують, засуджений (отже не служитиме). Але пройшов по тонкому льоду: міг сісти.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12068
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2215 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:33
холява написав:
Самі приїдуть .
Щось пропав один ватний дописувач з німецької канапи, все доносив нам тут, що там наспівав арестович і рашатудей, але нещодавно задався питанням можливого обмеження права на керування авто, зараз напевне вже не до зверхніх коментарів "що там у хо хлів", прикинув напевне, що професія водій краще в 57 років, ніж вантажник((((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13053
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 3778 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:35
Hotab написав:Bobua
Так у нього навпаки все ок: виплати далі отримують, засуджений (отже не служитиме). Але пройшов по тонкому льоду: міг сісти.
Це перемога системи.
somilitark написав: холява написав:
Самі приїдуть .
Щось пропав один ватний дописувач з німецької канапи, все доносив нам тут, що там наспівав арестович і рашатудей, але нещодавно задався питанням можливого обмеження права на керування авто, зараз напевне вже не до зверхніх коментарів "що там у хо хлів", прикинув напевне, що професія водій краще в 57 років, ніж вантажник((((
дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34828
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2772 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|27155
|
|
|1493
|187889
|
|
|6076
|619424
|
|