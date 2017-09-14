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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7866786778687869
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:27

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це різні складові.
Допомога матері-одиначці. За це гроші матері.
Утримання чоловіком 3+ дітей. За це чоловіку відстрочка.
Що там про того який коли не зрозуміє - то обовязково збреше.
1 Якщо в ДИТИНИ є і ТАТО і МАМА - Держава не платить НІЧОГО
2 Якщо в ДИТИНИ когось ОДНОГО не має - ДЕРЖАВА платить за ТОГО КОГО НЕМАЄ

А тепер висновок
Якщо ДЕРЖАВА платила( увага-ДИТИНІ) за те що в ДИТИНИ відсутній ТАТО
ТО
Юридично тата в дитина немає, яку б довідку при цьому не надавала сільрада.

ПС
Якщо там СЕМЕРО дітей, нехай віком від 1 до 15 років( через рік народжувались)
То
2500(місяць)*(1+15)/2(середня кількість дітей) *12місяців*8 років=1,92 млн грн ВИПЛАТИЛА ДЕРЖАВА тому що ТАТА не було.
Тепер або хай поверне в ТРЬОХ кратному розмірі, або не вимахується.


А це ж він міг за ці два роки нарешті одружитись і вирішити свою проблему...
І лише через жадібність, тільки б не втратити виплати -- тягнув до останнього? 😳

Так має бути з кожним. :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:32

Bobua
Так у нього навпаки все ок: виплати далі отримують, засуджений (отже не служитиме). Але пройшов по тонкому льоду: міг сісти.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:33

  холява написав:
Самі приїдуть .

Щось пропав один ватний дописувач з німецької канапи, все доносив нам тут, що там наспівав арестович і рашатудей, але нещодавно задався питанням можливого обмеження права на керування авто, зараз напевне вже не до зверхніх коментарів "що там у хо хлів", прикинув напевне, що професія водій краще в 57 років, ніж вантажник((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:35

  Hotab написав:Bobua
Так у нього навпаки все ок: виплати далі отримують, засуджений (отже не служитиме). Але пройшов по тонкому льоду: міг сісти.

Це перемога системи.
  somilitark написав:
  холява написав:
Самі приїдуть .

Щось пропав один ватний дописувач з німецької канапи, все доносив нам тут, що там наспівав арестович і рашатудей, але нещодавно задався питанням можливого обмеження права на керування авто, зараз напевне вже не до зверхніх коментарів "що там у хо хлів", прикинув напевне, що професія водій краще в 57 років, ніж вантажник((((

дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше
flyman
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  #<1 ... 7866786778687869
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