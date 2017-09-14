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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78677868786978707871 ... 7873>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:27

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це різні складові.
Допомога матері-одиначці. За це гроші матері.
Утримання чоловіком 3+ дітей. За це чоловіку відстрочка.
Що там про того який коли не зрозуміє - то обовязково збреше.
1 Якщо в ДИТИНИ є і ТАТО і МАМА - Держава не платить НІЧОГО
2 Якщо в ДИТИНИ когось ОДНОГО не має - ДЕРЖАВА платить за ТОГО КОГО НЕМАЄ

А тепер висновок
Якщо ДЕРЖАВА платила( увага-ДИТИНІ) за те що в ДИТИНИ відсутній ТАТО
ТО
Юридично тата в дитина немає, яку б довідку при цьому не надавала сільрада.

ПС
Якщо там СЕМЕРО дітей, нехай віком від 1 до 15 років( через рік народжувались)
То
2500(місяць)*(1+15)/2(середня кількість дітей) *12місяців*8 років=1,92 млн грн ВИПЛАТИЛА ДЕРЖАВА тому що ТАТА не було.
Тепер або хай поверне в ТРЬОХ кратному розмірі, або не вимахується.


А це ж він міг за ці два роки нарешті одружитись і вирішити свою проблему...
І лише через жадібність, тільки б не втратити виплати -- тягнув до останнього? 😳

Так має бути з кожним. :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:32

Bobua
Так у нього навпаки все ок: виплати далі отримують, засуджений (отже не служитиме). Але пройшов по тонкому льоду: міг сісти.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:33

  холява написав:
Самі приїдуть .

Щось пропав один ватний дописувач з німецької канапи, все доносив нам тут, що там наспівав арестович і рашатудей, але нещодавно задався питанням можливого обмеження права на керування авто, зараз напевне вже не до зверхніх коментарів "що там у хо хлів", прикинув напевне, що професія водій краще в 57 років, ніж вантажник((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:35

  Hotab написав:Bobua
Так у нього навпаки все ок: виплати далі отримують, засуджений (отже не служитиме). Але пройшов по тонкому льоду: міг сісти.

Це перемога системи.
  somilitark написав:
  холява написав:
Самі приїдуть .

Щось пропав один ватний дописувач з німецької канапи, все доносив нам тут, що там наспівав арестович і рашатудей, але нещодавно задався питанням можливого обмеження права на керування авто, зараз напевне вже не до зверхніх коментарів "що там у хо хлів", прикинув напевне, що професія водій краще в 57 років, ніж вантажник((((

дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:38

flyman
Це перемога системи.


Якщо мінсоц тепер не вхопитися за оте виділене, що змусило вуса Детройта зашевелитись.
Тобі буде інше комбо:
Стаття умовна є
виплат нема,
Навіщо городити город


Доречі може і прокуратура відреагувати. Вони висували обвинувачення? Чи хто?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:46

flyman
Відео кацапською 90% коментів під відео теж кацапською. Як думаєш чому ?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:48

  Hotab написав:flyman
Це перемога системи.


Якщо мінсоц тепер не вхопитися за оте виділене, що змусило вуса Детройта зашевелитись.
Тобі буде інше комбо:
Стаття умовна є
виплат нема,
Навіщо городити город


Доречі може і прокуратура відреагувати. Вони висували обвинувачення? Чи хто?

саме так, для повної перемоги системи потрібно ще подати позов на жінку,
тільки цікаво, як то буде із попереднім рішенням суду, держава захоче "і рибку з'їсти і в річку не лізти"
або одиначка (на момент допомоги), або співмешкає
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:52

  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню)
Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.
Hotab
 
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