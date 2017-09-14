flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід
Йде велика війна, всі хто мають український паспорт мають з'явитися до ТЦК, причому це треба було зробити після оголошення мобілізації і військового стану, тобто 2 роки назад. Є не тільки права, а обов'язки, може час витягнути голову із бетонного дна? Тут трирічні діти пишуть чи як? Які не розуміють примітивних речей? Тут же всі такі прихильникі конституції і законів, може почнете їх читати хоч трохи? І бажано розуміти написане, а не просто по буквам як в першому класі?
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню) Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.
держава прийняла справедливе рішення: виплати (чи краще позбавити дітей допомоги?)
Прочитав написане за день ... таке відчуття, що війна вже закінчилась ...
Ну то і я напишу про того чоловіка, якому не дали відстрочку
Так все вірно Є жінка, у якої багато дітей. У дітей в графі батько - прочерк. Отримує допомогу від держави
Є чоловік, який живе з жінкою, яка має багато дітей. Все. Інших доказів немає Немає доказів, що він утримує ціх дітей і той факт, що він живе з матір"ю цих дітей, також не доводить факт утримання дітей. Ну живе собі і живе
Там може, що гроші допомоги на дітей пропивають чи ще щось
flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід
Йде велика війна, всі хто мають український паспорт мають з'явитися до ТЦК, причому це треба було зробити після оголошення мобілізації і військового стану, тобто 2 роки назад. Є не тільки права, а обов'язки, може час витягнути голову із бетонного дна? Тут трирічні діти пишуть чи як? Які не розуміють примітивних речей? Тут же всі такі прихильникі конституції і законів, може почнете їх читати хоч трохи? І бажано розуміти написане, а не просто по буквам як в першому класі?
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню) Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.
Ні. Діти в традиційному селі -- то роб.сила. Було навіть колись в новинах, що їх у школу не пускали, хай працюють...
То у місті одомашнені люди місця собі не знаходять і починається скиглення про “школи дорогі, секції дорогі, гуртки дорогі, табори дорогі...”
Втім, село програє в розвитку... Але, елоїзація у ньому менша -- у війську більшість із сіл, таке є враження...
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню) Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.
Ні. Діти в традиційному селі -- то роб.сила. Було навіть колись в новинах, що їх у школу не пускали, хай працюють...
То у місті одомашнені люди місця собі не знаходять і починається скиглення про “школи дорогі, секції дорогі, гуртки дорогі, табори дорогі...”
Втім, село програє в розвитку... Але, елоїзація у ньому менша -- у війську більшість із сіл, таке є враження...