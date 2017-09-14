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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 786878697870787178727873>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:53

  flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід

Йде велика війна, всі хто мають український паспорт мають з'явитися до ТЦК, причому це треба було зробити після оголошення мобілізації і військового стану, тобто 2 роки назад.
Є не тільки права, а обов'язки, може час витягнути голову із бетонного дна?
Тут трирічні діти пишуть чи як? Які не розуміють примітивних речей?
Тут же всі такі прихильникі конституції і законів, може почнете їх читати хоч трохи? І бажано розуміти написане, а не просто по буквам як в першому класі?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:54

  Schmit написав:


Дивно якось думати про “наплив і хаос”.

Як хтось мав змогу оформити офіційне ухилення -- то вже давно мав зробити це за два останні роки.

Решта вирішила грати в хованки...

Нині частина дограється до кінця.
А більшість мабуть, таки спробує внестись в е-кабінет, аби уникнути хоч штрафу...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:55

  Hotab написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню)
Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.

держава прийняла справедливе рішення: виплати (чи краще позбавити дітей допомоги?)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прочитав написане за день ... таке відчуття, що війна вже закінчилась ...

Ну то і я напишу про того чоловіка, якому не дали відстрочку

Так все вірно
Є жінка, у якої багато дітей. У дітей в графі батько - прочерк. Отримує допомогу від держави

Є чоловік, який живе з жінкою, яка має багато дітей. Все. Інших доказів немає
Немає доказів, що він утримує ціх дітей і той факт, що він живе з матір"ю цих дітей, також не доводить факт утримання дітей.
Ну живе собі і живе

Там може, що гроші допомоги на дітей пропивають чи ще щось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:58

  somilitark написав:
  flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід

Йде велика війна, всі хто мають український паспорт мають з'явитися до ТЦК, причому це треба було зробити після оголошення мобілізації і військового стану, тобто 2 роки назад.
Є не тільки права, а обов'язки, може час витягнути голову із бетонного дна?
Тут трирічні діти пишуть чи як? Які не розуміють примітивних речей?
Тут же всі такі прихильникі конституції і законів, може почнете їх читати хоч трохи? І бажано розуміти написане, а не просто по буквам як в першому класі?

пам"ятаєте: «Я вам ничего не должен»?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:02

  _hunter написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:дійсно, держава для того, щоб зробити меншовартісним громадянам ще гірше, однозначно, це європейський підхід

...
Є не тільки права, а обов'язки,
...

Оно же в обе стороны работает :lol: -- если держава свои обязанности не выполняет -- почему пэрэсичному нельзя? :wink:

Вы пили за Трампа? Он помощь разблокировал :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:03

А в реальності "використовуємо 1200-1300 дронів на місяць"
Головний сержант БПЛА 47 ОМБр.
незабаром, скоріш за все, може ПЕРШІ 100 дронів ВІД ДЕРЖАВИ надійдуть...

Переможна, перемога.
Як же так? Де мільйон fpv від ДЕРЖАВИ? :(
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:06

  Hotab написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню)
Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.



Ні.
Діти в традиційному селі -- то роб.сила.
Було навіть колись в новинах, що їх у школу не пускали, хай працюють... :(

То у місті одомашнені люди місця собі не знаходять і починається скиглення про “школи дорогі, секції дорогі, гуртки дорогі, табори дорогі...”


Втім, село програє в розвитку...
Але, елоїзація у ньому менша -- у війську більшість із сіл, таке є враження...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Дивно якось думати про “наплив і хаос”.

А хіба мені не треба буде піти і оновити дані до липня, якщо відстрочку оформлював в лютому? В законі пише наче всім треба йти...
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:10

  Bobua написав:
  Hotab написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Якщо відповісти словами флаймана , то «хто їх робив, той за них і відповідає і має захищати» (2-3 тижні тому він так відреагував на гіпотетичне підвищення виплат по народженню)
Моя відповідь така: так, дуже важко , не уявляю наскільки. Але щось одне треба було брати: чи виплати, чи бронь. На двох стільцях можна впасти.



Ні.
Діти в традиційному селі -- то роб.сила.
Було навіть колись в новинах, що їх у школу не пускали, хай працюють... :(

То у місті одомашнені люди місця собі не знаходять і починається скиглення про “школи дорогі, секції дорогі, гуртки дорогі, табори дорогі...”


Втім, село програє в розвитку...
Але, елоїзація у ньому менша -- у війську більшість із сіл, таке є враження...

бебібум
flyman
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  #<1 ... 786878697870787178727873>
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