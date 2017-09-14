stm Та відстрочка і повістка на серпень є, але в законі пише.
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані: у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності)
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
Дюрі-бачі написав:stm Та відстрочка і повістка на серпень є, але в законі пише.
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані: у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності)
Вы можете хоть в первых рядах. Уточнить в своём ТЦК. Насколько знаю Президент втихую подписал Закон, но забыл об этом сказать. Не суть, после подписания Закон вступает в силу. Может правда после публикации в вестнике Аспирантов и преподавателей не трогали. Вы защищены Законом. Но 60 дней на обновление так же Вас касаются.
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
давайте визначимося - у нас демографічна криза чи "не можеш забезпечити - не народжуй"? ці речі суперечать одна одній. а так, як казали в одному творі - "бідні тоді взагалі не мають заводити дітей"...
zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.
Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
На ДЕРЖАВУ.
А на шо розраховувала моя прабабка народивши в селі катеринославщини під окупаціею російської імперії 7-мох дітей...
Vadim_ написав:Подизносившийся, ты такой умный и правильный , так как находишься под прикрытием недозаконов держави, які перейшли з СССР до Укрїни, и получаешь пенсию 20000+ в 45 лет а моя мама при стаже 45+ лет- 5000+грн.
Так он получает такую пенсию, потому что работал под эгидой ООН за хорошую ЗП, а значит большие отчисление ЄСВ и по итогу - такая пенсия
Если он сидел, всё это время на обычной ЗП военного, то и получил бы пенсию 5000+ и не больше. В лучшем случае