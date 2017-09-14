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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78697870787178727873>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Дивно якось думати про “наплив і хаос”.

А хіба мені не треба буде піти і оновити дані до липня, якщо відстрочку оформлював в лютому? В законі пише наче всім треба йти...

Отсрочка выдаётся на время. Есть бумага по вашему заявлению, которое вы продаете в ТЦК с указанием причины из 23 статьи, в которой ТЦК пишет что "надо до число".
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:16

stm
Та відстрочка і повістка на серпень є, але в законі пише.
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані: у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:21

  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:22

  Дюрі-бачі написав:stm
Та відстрочка і повістка на серпень є, але в законі пише.
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані: у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності)

Вы можете хоть в первых рядах. Уточнить в своём ТЦК. Насколько знаю Президент втихую подписал Закон, но забыл об этом сказать. Не суть, после подписания Закон вступает в силу. Может правда после публикации в вестнике :)
Аспирантов и преподавателей не трогали. Вы защищены Законом. Но 60 дней на обновление так же Вас касаются.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:23

Очередь в один из военкоматов Киева – больше 100 людей😳

Мужчин, для обновления данных, приходит все больше и больше, в то время как за день внутрь попадает всего 10-20 человек.

Киевлянка пишет ( https://www.facebook.com/ninapav/posts/ ... P78wR3Ne9l ), что очередь занимают с 5 утра🫠

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:25

  Xenon написав:
Очередь в один из военкоматов Киева – больше 100 людей😳

Мужчин, для обновления данных, приходит все больше и больше, в то время как за день внутрь попадает всего 10-20 человек.

Киевлянка пишет ( https://www.facebook.com/ninapav/posts/ ... P78wR3Ne9l ), что очередь занимают с 5 утра🫠

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це хакери, які вони DDoSять сервіс
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:27

  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

давайте визначимося - у нас демографічна криза чи "не можеш забезпечити - не народжуй"? ці речі суперечать одна одній. а так, як казали в одному творі - "бідні тоді взагалі не мають заводити дітей"...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:28

  fler написав:
  zxzx777 написав:Вам би сімох дітей в селі, не були б такими розумними.

Вибачаюся, 21-ше століття на дворі. Дитину народити - це не кота завести. Не можеш забезпечити - не народжуй, ніхто ж не примушує. Я ще розумію, коли дружина боксера Усика народжує 7 дітей (по факту в них наче 9), тому що там доходи батька дозволяють забезпечити дітям майбутнє. Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?

На ДЕРЖАВУ.

А на шо розраховувала моя прабабка народивши в селі катеринославщини під окупаціею російської імперії 7-мох дітей...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:29

  Vadim_ написав:Подизносившийся, ты такой умный и правильный , так как находишься под прикрытием недозаконов держави, які перейшли з СССР до Укрїни, и получаешь пенсию 20000+ в 45 лет а моя мама при стаже 45+ лет- 5000+грн. :?

Так он получает такую пенсию, потому что работал под эгидой ООН за хорошую ЗП, а значит большие отчисление ЄСВ и по итогу - такая пенсия

Если он сидел, всё это время на обычной ЗП военного, то и получил бы пенсию 5000+ и не больше. В лучшем случае
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:32

  Vadim_ написав:+, і це корінь бусифікації і всего остального, з 1991 влада тільки крала як не в себе а наразі іди її захищай , може влада сама піде на захист держави , вони ж держслужбовці...

Чия це яхта? :mrgreen:
UA
 
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  #<1 ... 78697870787178727873>
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