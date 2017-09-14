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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7870787178727873>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Але на що розраховує "доярка із Хацапєтовки", коли народжує 7 дітей? Що всі навколо їй винні із державою включно?
Звісно. Років 10 тому багато безвідповідальних мам вели "бізнес на народженні", зокрема як моя сусідка, в якої було 7(8-1) дітей від 3 різних чоловіків.
А зараз 2 з них в лавах ЗСУ захищають Україну.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 24 кві, 2024 18:39, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Байден поддержал миллиардную помощь США Украине
О подписании документа лидер Штатов рассказал во время брифинга. "Это хороший день для Америки, это хороший день для мира в мире. Это чрезвычайно важно. Я только что подписал закон, который касается помощи по безопасности. Это сделает Америку безопаснее, это сделает мир безопаснее. Она предоставит... помощь нашим партнерам для того, чтобы они могли себя защитить...", - заявил он.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:35

Минобороны США опубликовало (https://www.defense.gov/News/Releases/R ... r-ukraine/) список того, что вошло в новый пакет помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов.

По данным Пентагона, Украина получит:

- ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;

- ПЗРК Stinger;

- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

- минометные снаряды калибра 60 мм;

- боевые машины пехоты Bradley;

- бронемашины MRAP;

- вездеходы HMMWV;

- транспортные средства материально-технического обеспечения;

- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

– ракеты к ПТРК TOW;

- противотанковые системы Javelin и AT-4;

- высокоточные авиационные боеприпасы;

- аэродромно-вспомогательное оборудование;

- противотанковые мины;

- противопехотные боеприпасы Claymore;

- взрывные боеприпасы для устранения препятствий;

- приборы ночного видения;

- запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:39

  _Mykola_ написав:А в реальності "використовуємо 1200-1300 дронів на місяць"
Головний сержант БПЛА 47 ОМБр.
незабаром, скоріш за все, може ПЕРШІ 100 дронів ВІД ДЕРЖАВИ надійдуть...

Переможна, перемога.
Як же так? Де мільйон fpv від ДЕРЖАВИ? :(

Зрада зрадна)))
Військові кажуть, що їм надходять дрони від держави. Які саме та скільки - то мабуть не варто висвітлювати в ЗМІ та на форумах, чи до вас не доходить ЧОМУ?
Чому ви довіряєте "тому сержанту" з відоса? Він - істина в першій інстанції по держвиробництву дронів по всій країні?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:40

  vitaliiangel написав:
Минобороны США опубликовало (https://www.defense.gov/News/Releases/R ... r-ukraine/) список того, что вошло в новый пакет помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов.

По данным Пентагона, Украина получит:

- ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;

- ПЗРК Stinger;

- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

- минометные снаряды калибра 60 мм;

- боевые машины пехоты Bradley;

- бронемашины MRAP;

- вездеходы HMMWV;

- транспортные средства материально-технического обеспечения;

- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

– ракеты к ПТРК TOW;

- противотанковые системы Javelin и AT-4;

- высокоточные авиационные боеприпасы;

- аэродромно-вспомогательное оборудование;

- противотанковые мины;

- противопехотные боеприпасы Claymore;

- взрывные боеприпасы для устранения препятствий;

- приборы ночного видения;

- запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Может теперь признаешь, что твой прогноз "помощь только до конца 2023 года" не состоялся ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:43

Vadim_
Вадік, я до видалення встиг прочитати)
Якщо твоя мама точно не могла обрати мій шлях, то ти ж міг. Не обрав? То чому заздриш тепер 😅
Просто в якості безкоштовного проколу фурункула твого невігластва, я тобі повідомлю: ні, зараз зовсім інші закони, ніж були в СССР. При СРСР я б в 30 років був на пенсії. Через 8 років після випуску. :lol:
А в 35 вона була б максимально можливою у розмірі 80+ % від зарплати 😅
А я відмаслав 26 календарних .Пілтгові рахувати не хочу. Ну ти зрозумів))
Двері ці все ще відкриті. Ти старий, але дітей відправити можеш. Ну і внуків також))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:44

АТАКМС знову "забули" ? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:45

Xenon може навмисно не кажуть
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:49

  Hotab написав:Vadim_
Вадік, я до видалення встиг прочитати)
Якщо твоя мама точно не могла обрати мій шлях, то ти ж міг. Не обрав? То чому заздриш тепер 😅
Просто в якості безкоштовного проколу фурункула твого невігластва, я тобі повідомлю: ні, зараз зовсім інші закони, ніж були в СССР. При СРСР я б в 30 років був на пенсії. Через 8 років після випуску. :lol:
А в 35 вона була б максимально можливою у розмірі 80+ % від зарплати 😅

Якщо я не помиляюсь, то було б 80% не від вашої ЗП, коли ви вийшли на пенсію, а від поточної ЗП, згідно посади та звання, яка діє на той момент
Хоча можу і помилятись ...
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:51

  _Mykola_ написав:А в реальності "використовуємо 1200-1300 дронів на місяць"
Головний сержант БПЛА 47 ОМБр.
незабаром, скоріш за все, може ПЕРШІ 100 дронів ВІД ДЕРЖАВИ надійдуть...

Переможна, перемога.
Як же так? Де мільйон fpv від ДЕРЖАВИ? :(

на болотах трєвожно
По словам военкора, из-за большого количества дронов в арсенале ВСУ украинские солдаты устраивают периодически между собой соревнования. «Раньше ВСУ применяли один дрон-камикадзе на группы российских военнослужащих. Сейчас они не испытывают недостатка в БПЛА. Поэтому могут потратить три дона на одного человека. Мне бойцы рассказывали, что под Авдеевкой между украинскими операторами дронов шли соревнования. Они старались не просто убить российского военнослужащего, а попасть ему в голову. В случае неудачи, они запускали дроны-камикадзе повторно»,
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