О подписании документа лидер Штатов рассказал во время брифинга. "Это хороший день для Америки, это хороший день для мира в мире. Это чрезвычайно важно. Я только что подписал закон, который касается помощи по безопасности. Это сделает Америку безопаснее, это сделает мир безопаснее. Она предоставит... помощь нашим партнерам для того, чтобы они могли себя защитить...", - заявил он.
Переможна, перемога. Як же так? Де мільйон fpv від ДЕРЖАВИ?
Зрада зрадна))) Військові кажуть, що їм надходять дрони від держави. Які саме та скільки - то мабуть не варто висвітлювати в ЗМІ та на форумах, чи до вас не доходить ЧОМУ? Чому ви довіряєте "тому сержанту" з відоса? Він - істина в першій інстанції по держвиробництву дронів по всій країні?
Vadim_ Вадік, я до видалення встиг прочитати) Якщо твоя мама точно не могла обрати мій шлях, то ти ж міг. Не обрав? То чому заздриш тепер 😅 Просто в якості безкоштовного проколу фурункула твого невігластва, я тобі повідомлю: ні, зараз зовсім інші закони, ніж були в СССР. При СРСР я б в 30 років був на пенсії. Через 8 років після випуску. А в 35 вона була б максимально можливою у розмірі 80+ % від зарплати 😅 А я відмаслав 26 календарних .Пілтгові рахувати не хочу. Ну ти зрозумів)) Двері ці все ще відкриті. Ти старий, але дітей відправити можеш. Ну і внуків також))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 24 кві, 2024 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Vadim_ Вадік, я до видалення встиг прочитати) Якщо твоя мама точно не могла обрати мій шлях, то ти ж міг. Не обрав? То чому заздриш тепер 😅 Просто в якості безкоштовного проколу фурункула твого невігластва, я тобі повідомлю: ні, зараз зовсім інші закони, ніж були в СССР. При СРСР я б в 30 років був на пенсії. Через 8 років після випуску. А в 35 вона була б максимально можливою у розмірі 80+ % від зарплати 😅
Якщо я не помиляюсь, то було б 80% не від вашої ЗП, коли ви вийшли на пенсію, а від поточної ЗП, згідно посади та звання, яка діє на той момент Хоча можу і помилятись ...
Переможна, перемога. Як же так? Де мільйон fpv від ДЕРЖАВИ?
на болотах трєвожно
По словам военкора, из-за большого количества дронов в арсенале ВСУ украинские солдаты устраивают периодически между собой соревнования. «Раньше ВСУ применяли один дрон-камикадзе на группы российских военнослужащих. Сейчас они не испытывают недостатка в БПЛА. Поэтому могут потратить три дона на одного человека. Мне бойцы рассказывали, что под Авдеевкой между украинскими операторами дронов шли соревнования. Они старались не просто убить российского военнослужащего, а попасть ему в голову. В случае неудачи, они запускали дроны-камикадзе повторно»,